Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP с верхним бачком, 1.7мм
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Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
В наличии
Код товара: 605640
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Рабочее давление, Бар
3
Ширина, см
12.5
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х13
Вес, г.
800
Описание товара Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP с верхним бачком, 1.7мм
Пневматический краскопульт KRAFTOOL AirKraft 06522-1.7 легко и быстро окрашивает небольшие поверхности. Имеет систему HVLP, которая характеризуется низким выходным давлением, но высоким процентом переноса ЛКМ (около 70%). Дюза 1.7 мм подходит для нанесения густых растворов, грунта и жидкой шпаклевки. Краскопульт выполнен из качественных и прочных материалов, что обеспечивает продолжительный срок службы. Предусмотрена возможность регулировки формы факела: от круга до полосы. Краска ложится легко и равномерно.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Рабочее давление, Бар
3
Ширина, см
12.5
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Пневматический краскопульт KRAFTOOL AirKraft 06522-1.7 легко и быстро окрашивает небольшие поверхности. Имеет систему HVLP, которая характеризуется низким выходным давлением, но высоким процентом переноса ЛКМ (около 70%). Дюза 1.7 мм подходит для нанесения густых растворов, грунта и жидкой шпаклевки. Краскопульт выполнен из качественных и прочных материалов, что обеспечивает продолжительный срок службы. Предусмотрена возможность регулировки формы факела: от круга до полосы. Краска ложится легко и равномерно.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP с верхним бачком, 1.7мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2950 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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