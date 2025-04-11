Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367)
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Характеристики
Описание товара Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367)
Профессиональный пневматический краскораспылитель гравитационного типа Stels AG 950 LVLP 57367 с соплом диаметром 1,5 мм подходит для проведения окрасочных работ, покрытия керамики глазурью, грунтовки стен, побелки потолков, лакирования дерева. Технология «Низкий объем, низкое давление» (Low Volume Low Pressure) позволяет уменьшить расход окрасочного материала до 140-190 мл/мин и добиться его 80-процентного переноса на обрабатываемую поверхность. Поэтому краскопульт отлично подойдет для применения как в быту, так и на производствах.
Преимущества
- Широкий факел и точное распыление — устройство заполняет краской даже мелкие трещины и углубления на обрабатываемой поверхности, отлично справляется с окрашиванием внутренних частей радиаторов и работой в других труднодоступных местах.
- Прочность и долговечность — металлический корпус покрыт полированным хромом для защиты от механических воздействий.
- Бачок объемом 0,6 л для окрасочного материала — его наличие повышает мобильность краскопульта — мастеру не нужно подключать инструмент к дополнительным емкостям.
- Легкая подготовка — регуляторы давления воздуха, количества подаваемой краски и хода иглы с понятными насечками позволяют быстро настроить размер факела и добиться идеального результата.
- Удобный захват — фактурная рукоятка хорошо ложится в руку и повышает комфорт работы.
- Коннектор Rapid (Euro) — быстросъемное соединение позволяет подключить краскопульт к компрессору за несколько секунд, поэтому работать с ним сможет даже новичок.
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Профессиональный пневматический краскораспылитель гравитационного типа Stels AG 950 LVLP 57367 с соплом диаметром 1,5 мм подходит для проведения окрасочных работ, покрытия керамики глазурью, грунтовки стен, побелки потолков, лакирования дерева. Технология «Низкий объем, низкое давление» (Low Volume Low Pressure) позволяет уменьшить расход окрасочного материала до 140-190 мл/мин и добиться его 80-процентного переноса на обрабатываемую поверхность. Поэтому краскопульт отлично подойдет для применения как в быту, так и на производствах.
Преимущества
- Широкий факел и точное распыление — устройство заполняет краской даже мелкие трещины и углубления на обрабатываемой поверхности, отлично справляется с окрашиванием внутренних частей радиаторов и работой в других труднодоступных местах.
- Прочность и долговечность — металлический корпус покрыт полированным хромом для защиты от механических воздействий.
- Бачок объемом 0,6 л для окрасочного материала — его наличие повышает мобильность краскопульта — мастеру не нужно подключать инструмент к дополнительным емкостям.
- Легкая подготовка — регуляторы давления воздуха, количества подаваемой краски и хода иглы с понятными насечками позволяют быстро настроить размер факела и добиться идеального результата.
- Удобный захват — фактурная рукоятка хорошо ложится в руку и повышает комфорт работы.
- Коннектор Rapid (Euro) — быстросъемное соединение позволяет подключить краскопульт к компрессору за несколько секунд, поэтому работать с ним сможет даже новичок.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Хороший недорогой краскопульт. резьба на быстросъёмные не стандартная, без токоря при необходимости сделать переходник под свои цели не получится. Но все равно удалось под манометр найти нужные соединения.
Достоинства:
Комментарий:
Прочный проверено, соответствует своему назначению, надёжный и практичный, однозначно стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Покупка удачная, краскопульт отличный. Все как надо, ничего лишнего. Советую всем, кто ищет себе надежность
Достоинства:
Комментарий:
За такие деньги, он того стоит, краскопульт полностью соответствует описанию и фото, продавцу огромное спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Одним словом. "Работает". заказ ещё один.
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен покупкой. Краскопульт простой, надежный, справляется со своей задачей. Советую, не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично: работает, доставка быстрая, дешевле чем в оффлайн магазине
Достоинства:
Комментарий:
Купил, пользуюсь уже несколько недель - все отлично. Удобный, легкий, мощный. Очень рад покупке, все как надо
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену, просто вау. Прочный, мощный и удобный. Пользуюсь часто, все супер, берите, не разочаруетесь уж точно
Достоинства:
Комментарий:
Удобно держать, легко использовать. Все супер, нравится. За такие деньги, можно смело брать
Достоинства:
Комментарий:
Качество на уровне, ничего не поломалось еще, все хорошо сделано. Рад, что выбрал этот вариант
Достоинства:
Комментарий:
хороший краскопульт, на мой компрессор подходит. тяжелый, удобный, лежит в руке, регулировки работают и понятные, цена хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Практически все резьбовые соединения на фиксаторе - еле разобрал, чтобы потом не мучаться. Попробую в работе только в наступающем году, а пока впечатление очень хорошее. Даже от семейного ключа.
Достоинства:
Комментарий:
хороший краскопульт, воздуха потребляет мало, распыления материалов хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пистолет. Когда понял как отрегулировать, увидел как мало расходуется краски. Разбивает краску хорошо. Компрессор 350 справляется на ура. Доволен. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
STELS, AG 950, LVLP, сопло 1.5 Очень доволен его работой я не профессионал.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Обычный компрессор справляется, правда красил небольшие элементы.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл быстро. Упакован продавцом хорошо. Качество хорошее. Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Красит как хотел, воздуха потребляет 130 литров , думаю не больше. ,рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Внешне-не плохой краскораспылитель...
Достоинства:
Комментарий:
С виду качественный и удобный в эксплуатации. Посмотрим в деле
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, хорошее качество
Достоинства:
Комментарий:
Краскопульт пришёл полным комплектом, всё работает, муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Приобретаю уже 4й такой. Хватает на пол года интенсивной работы, качество распыла и самого пистолета отличное
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант для гаражных, да и не только гаражных покрасок, подойдет как новичку так и профи.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цена качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
Фирменный краскопульт. Распыляет чётко и ровно.
Достоинства:
Комментарий:
Особих надежд не был, взял для покраски детской площадки Отличное качества, удобства.
Достоинства:
Комментарий:
Качество изготовления хорошее, все аккуратно упакован. В работе показал себе достойно.
Отзывы о товаре Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший недорогой краскопульт. резьба на быстросъёмные не стандартная, без токоря при необходимости сделать переходник под свои цели не получится. Но все равно удалось под манометр найти нужные соединения.
Достоинства:
Комментарий:
Прочный проверено, соответствует своему назначению, надёжный и практичный, однозначно стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Покупка удачная, краскопульт отличный. Все как надо, ничего лишнего. Советую всем, кто ищет себе надежность
Достоинства:
Комментарий:
За такие деньги, он того стоит, краскопульт полностью соответствует описанию и фото, продавцу огромное спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Одним словом. "Работает". заказ ещё один.
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен покупкой. Краскопульт простой, надежный, справляется со своей задачей. Советую, не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично: работает, доставка быстрая, дешевле чем в оффлайн магазине
Достоинства:
Комментарий:
Купил, пользуюсь уже несколько недель - все отлично. Удобный, легкий, мощный. Очень рад покупке, все как надо
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену, просто вау. Прочный, мощный и удобный. Пользуюсь часто, все супер, берите, не разочаруетесь уж точно
Достоинства:
Комментарий:
Удобно держать, легко использовать. Все супер, нравится. За такие деньги, можно смело брать
Достоинства:
Комментарий:
Качество на уровне, ничего не поломалось еще, все хорошо сделано. Рад, что выбрал этот вариант
Достоинства:
Комментарий:
хороший краскопульт, на мой компрессор подходит. тяжелый, удобный, лежит в руке, регулировки работают и понятные, цена хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Практически все резьбовые соединения на фиксаторе - еле разобрал, чтобы потом не мучаться. Попробую в работе только в наступающем году, а пока впечатление очень хорошее. Даже от семейного ключа.
Достоинства:
Комментарий:
хороший краскопульт, воздуха потребляет мало, распыления материалов хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пистолет. Когда понял как отрегулировать, увидел как мало расходуется краски. Разбивает краску хорошо. Компрессор 350 справляется на ура. Доволен. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
STELS, AG 950, LVLP, сопло 1.5 Очень доволен его работой я не профессионал.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Обычный компрессор справляется, правда красил небольшие элементы.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл быстро. Упакован продавцом хорошо. Качество хорошее. Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Красит как хотел, воздуха потребляет 130 литров , думаю не больше. ,рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Внешне-не плохой краскораспылитель...
Достоинства:
Комментарий:
С виду качественный и удобный в эксплуатации. Посмотрим в деле
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, хорошее качество
Достоинства:
Комментарий:
Краскопульт пришёл полным комплектом, всё работает, муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Приобретаю уже 4й такой. Хватает на пол года интенсивной работы, качество распыла и самого пистолета отличное
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант для гаражных, да и не только гаражных покрасок, подойдет как новичку так и профи.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цена качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
Фирменный краскопульт. Распыляет чётко и ровно.
Достоинства:
Комментарий:
Особих надежд не был, взял для покраски детской площадки Отличное качества, удобства.
Достоинства:
Комментарий:
Качество изготовления хорошее, все аккуратно упакован. В работе показал себе достойно.