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Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367)

29 Отзывы
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Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 1
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 2
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 3
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 4
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 5
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 6
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 7
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 8
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 9
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 10
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 11
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 12
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 13
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 14
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 15
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 16
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 17
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 18
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 1
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 2
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 3
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 4
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 5
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 6
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 7
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 8
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 9
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 10
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 11
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 12
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 13
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 14
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 15
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 16
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 17
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 18
  • Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
4 350 руб.  6 850 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658308
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367)
4 350 руб. -36%
6 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х13
Вес, г.
950

Описание товара Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367)

Профессиональный пневматический краскораспылитель гравитационного типа Stels AG 950 LVLP 57367 с соплом диаметром 1,5 мм подходит для проведения окрасочных работ, покрытия керамики глазурью, грунтовки стен, побелки потолков, лакирования дерева. Технология «Низкий объем, низкое давление» (Low Volume Low Pressure) позволяет уменьшить расход окрасочного материала до 140-190 мл/мин и добиться его 80-процентного переноса на обрабатываемую поверхность. Поэтому краскопульт отлично подойдет для применения как в быту, так и на производствах.

Преимущества

  • Широкий факел и точное распыление — устройство заполняет краской даже мелкие трещины и углубления на обрабатываемой поверхности, отлично справляется с окрашиванием внутренних частей радиаторов и работой в других труднодоступных местах.
  • Прочность и долговечность — металлический корпус покрыт полированным хромом для защиты от механических воздействий.
  • Бачок объемом 0,6 л для окрасочного материала — его наличие повышает мобильность краскопульта — мастеру не нужно подключать инструмент к дополнительным емкостям.
  • Легкая подготовка — регуляторы давления воздуха, количества подаваемой краски и хода иглы с понятными насечками позволяют быстро настроить размер факела и добиться идеального результата.
  • Удобный захват — фактурная рукоятка хорошо ложится в руку и повышает комфорт работы.
  • Коннектор Rapid (Euro) — быстросъемное соединение позволяет подключить краскопульт к компрессору за несколько секунд, поэтому работать с ним сможет даже новичок.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367)

Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший недорогой краскопульт. резьба на быстросъёмные не стандартная, без токоря при необходимости сделать переходник под свои цели не получится. Но все равно удалось под манометр найти нужные соединения.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
Прочный проверено, соответствует своему назначению, надёжный и практичный, однозначно стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Аркадий У.

Достоинства:


Комментарий:
Покупка удачная, краскопульт отличный. Все как надо, ничего лишнего. Советую всем, кто ищет себе надежность
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Alexey P.

Достоинства:


Комментарий:
За такие деньги, он того стоит, краскопульт полностью соответствует описанию и фото, продавцу огромное спасибо
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Мурад М.

Достоинства:


Комментарий:
Одним словом. "Работает". заказ ещё один.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Борис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен покупкой. Краскопульт простой, надежный, справляется со своей задачей. Советую, не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично: работает, доставка быстрая, дешевле чем в оффлайн магазине
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Ярик Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Купил, пользуюсь уже несколько недель - все отлично. Удобный, легкий, мощный. Очень рад покупке, все как надо
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Геннадий О.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену, просто вау. Прочный, мощный и удобный. Пользуюсь часто, все супер, берите, не разочаруетесь уж точно
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Леонид Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Удобно держать, легко использовать. Все супер, нравится. За такие деньги, можно смело брать
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Георгий А.

Достоинства:


Комментарий:
Качество на уровне, ничего не поломалось еще, все хорошо сделано. Рад, что выбрал этот вариант
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Ильназ Ф.

Достоинства:


Комментарий:
хороший краскопульт, на мой компрессор подходит. тяжелый, удобный, лежит в руке, регулировки работают и понятные, цена хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Практически все резьбовые соединения на фиксаторе - еле разобрал, чтобы потом не мучаться. Попробую в работе только в наступающем году, а пока впечатление очень хорошее. Даже от семейного ключа.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший краскопульт, воздуха потребляет мало, распыления материалов хорошее
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пистолет. Когда понял как отрегулировать, увидел как мало расходуется краски. Разбивает краску хорошо. Компрессор 350 справляется на ура. Доволен. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
STELS, AG 950, LVLP, сопло 1.5 Очень доволен его работой я не профессионал.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Обычный компрессор справляется, правда красил небольшие элементы.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2024
Ренат Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл быстро. Упакован продавцом хорошо. Качество хорошее. Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2024
Соколов И.

Достоинства:


Комментарий:
Красит как хотел, воздуха потребляет 130 литров , думаю не больше. ,рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2024
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне-не плохой краскораспылитель...
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2024
Валерий С.

Достоинства:


Комментарий:
С виду качественный и удобный в эксплуатации. Посмотрим в деле
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2024
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, хорошее качество
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2023
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Краскопульт пришёл полным комплектом, всё работает, муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2023
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Приобретаю уже 4й такой. Хватает на пол года интенсивной работы, качество распыла и самого пистолета отличное
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант для гаражных, да и не только гаражных покрасок, подойдет как новичку так и профи.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2023
Азамат Р.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цена качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2023
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Фирменный краскопульт. Распыляет чётко и ровно.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2023
Валентин Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Особих надежд не был, взял для покраски детской площадки Отличное качества, удобства.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2023
Денис Э.

Достоинства:


Комментарий:
Качество изготовления хорошее, все аккуратно упакован. В работе показал себе достойно.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Страна производитель
Китай
Описание

Профессиональный пневматический краскораспылитель гравитационного типа Stels AG 950 LVLP 57367 с соплом диаметром 1,5 мм подходит для проведения окрасочных работ, покрытия керамики глазурью, грунтовки стен, побелки потолков, лакирования дерева. Технология «Низкий объем, низкое давление» (Low Volume Low Pressure) позволяет уменьшить расход окрасочного материала до 140-190 мл/мин и добиться его 80-процентного переноса на обрабатываемую поверхность. Поэтому краскопульт отлично подойдет для применения как в быту, так и на производствах.

Преимущества

  • Широкий факел и точное распыление — устройство заполняет краской даже мелкие трещины и углубления на обрабатываемой поверхности, отлично справляется с окрашиванием внутренних частей радиаторов и работой в других труднодоступных местах.
  • Прочность и долговечность — металлический корпус покрыт полированным хромом для защиты от механических воздействий.
  • Бачок объемом 0,6 л для окрасочного материала — его наличие повышает мобильность краскопульта — мастеру не нужно подключать инструмент к дополнительным емкостям.
  • Легкая подготовка — регуляторы давления воздуха, количества подаваемой краски и хода иглы с понятными насечками позволяют быстро настроить размер факела и добиться идеального результата.
  • Удобный захват — фактурная рукоятка хорошо ложится в руку и повышает комфорт работы.
  • Коннектор Rapid (Euro) — быстросъемное соединение позволяет подключить краскопульт к компрессору за несколько секунд, поэтому работать с ним сможет даже новичок.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший недорогой краскопульт. резьба на быстросъёмные не стандартная, без токоря при необходимости сделать переходник под свои цели не получится. Но все равно удалось под манометр найти нужные соединения.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
Прочный проверено, соответствует своему назначению, надёжный и практичный, однозначно стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Аркадий У.

Достоинства:


Комментарий:
Покупка удачная, краскопульт отличный. Все как надо, ничего лишнего. Советую всем, кто ищет себе надежность
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Alexey P.

Достоинства:


Комментарий:
За такие деньги, он того стоит, краскопульт полностью соответствует описанию и фото, продавцу огромное спасибо
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Мурад М.

Достоинства:


Комментарий:
Одним словом. "Работает". заказ ещё один.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Борис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен покупкой. Краскопульт простой, надежный, справляется со своей задачей. Советую, не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично: работает, доставка быстрая, дешевле чем в оффлайн магазине
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Ярик Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Купил, пользуюсь уже несколько недель - все отлично. Удобный, легкий, мощный. Очень рад покупке, все как надо
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Геннадий О.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену, просто вау. Прочный, мощный и удобный. Пользуюсь часто, все супер, берите, не разочаруетесь уж точно
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Леонид Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Удобно держать, легко использовать. Все супер, нравится. За такие деньги, можно смело брать
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Георгий А.

Достоинства:


Комментарий:
Качество на уровне, ничего не поломалось еще, все хорошо сделано. Рад, что выбрал этот вариант
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Ильназ Ф.

Достоинства:


Комментарий:
хороший краскопульт, на мой компрессор подходит. тяжелый, удобный, лежит в руке, регулировки работают и понятные, цена хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Практически все резьбовые соединения на фиксаторе - еле разобрал, чтобы потом не мучаться. Попробую в работе только в наступающем году, а пока впечатление очень хорошее. Даже от семейного ключа.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший краскопульт, воздуха потребляет мало, распыления материалов хорошее
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пистолет. Когда понял как отрегулировать, увидел как мало расходуется краски. Разбивает краску хорошо. Компрессор 350 справляется на ура. Доволен. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
STELS, AG 950, LVLP, сопло 1.5 Очень доволен его работой я не профессионал.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Обычный компрессор справляется, правда красил небольшие элементы.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2024
Ренат Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл быстро. Упакован продавцом хорошо. Качество хорошее. Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2024
Соколов И.

Достоинства:


Комментарий:
Красит как хотел, воздуха потребляет 130 литров , думаю не больше. ,рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2024
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне-не плохой краскораспылитель...
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2024
Валерий С.

Достоинства:


Комментарий:
С виду качественный и удобный в эксплуатации. Посмотрим в деле
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2024
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, хорошее качество
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2023
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Краскопульт пришёл полным комплектом, всё работает, муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2023
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Приобретаю уже 4й такой. Хватает на пол года интенсивной работы, качество распыла и самого пистолета отличное
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант для гаражных, да и не только гаражных покрасок, подойдет как новичку так и профи.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2023
Азамат Р.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цена качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2023
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Фирменный краскопульт. Распыляет чётко и ровно.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2023
Валентин Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Особих надежд не был, взял для покраски детской площадки Отличное качества, удобства.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2023
Денис Э.

Достоинства:


Комментарий:
Качество изготовления хорошее, все аккуратно упакован. В работе показал себе достойно.


Краскораспылитель AG 950 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 1,5 мм Stels (57367) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4350 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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