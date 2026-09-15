Краскораспылитель AG 970 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 0,8 мм Stels (57369)
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Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 658309
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х11
Вес, кг.
2
Описание товара Краскораспылитель AG 970 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 0,8 мм Stels (57369)
Краскораспылитель STELS AG 970 LVLP 57369 позволяет наносить лакокрасочные материалы на различные поверхности. Он имеет верхнее расположение бачка и способен вместить в себя 120 мл краски. Инструмент выполнен из качественных материалов и покрыт полированным хромом, благодаря чему рассчитан на длительную эксплуатацию. Расход материала составляет 70-100 мл/мин.
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Краскораспылитель STELS AG 970 LVLP 57369 позволяет наносить лакокрасочные материалы на различные поверхности. Он имеет верхнее расположение бачка и способен вместить в себя 120 мл краски. Инструмент выполнен из качественных материалов и покрыт полированным хромом, благодаря чему рассчитан на длительную эксплуатацию. Расход материала составляет 70-100 мл/мин.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Краскораспылитель AG 970 LVLP, профессиональный, гравитационного типа, сопло 0,8 мм Stels (57369) - стоимость товара 2920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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