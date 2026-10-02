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Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин

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Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 1
Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 2
Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 3
Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 4
Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 5
Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 6
Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 7
Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 8
Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 9
Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 10
Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 11
Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 12
Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 1
  • Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 2
  • Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 3
  • Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 4
  • Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 5
  • Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 6
  • Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 7
  • Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 8
  • Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 9
  • Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 10
  • Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 11
  • Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 12
  • Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
3 510 руб.  5 680 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 217995
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин
3 510 руб. -38%
5 680 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Мощность, Вт
500
Емкость бака
0.8
Производительность
0.8
Ширина, см
28
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х13
Вес, кг.
1.8

Описание товара Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин

Универсальный инструмент для распыления большинства лакокрасочных материалов. Теперь стало просто и быстро окрасить поверхность, обработать антисептиком, покрыть лаком и нанести узоры. Краскораспылитель с современной технологией распыления материала исключает затраты на расходные материалы (валики, кисти), уменьшает расход наносимого материала, предотвращает образование разводов и потеков, существенно улучшает качество и облегчает работу. Применение: для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов соответствующей вязкости на различные поверхности



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Отзывы о товаре Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Мощность, Вт
500
Емкость бака
0.8
Производительность
0.8
Ширина, см
28
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный инструмент для распыления большинства лакокрасочных материалов. Теперь стало просто и быстро окрасить поверхность, обработать антисептиком, покрыть лаком и нанести узоры. Краскораспылитель с современной технологией распыления материала исключает затраты на расходные материалы (валики, кисти), уменьшает расход наносимого материала, предотвращает образование разводов и потеков, существенно улучшает качество и облегчает работу. Применение: для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов соответствующей вязкости на различные поверхности


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскопульт Зубр КПЭ-500 550Вт бак:800мл 800мл/мин - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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