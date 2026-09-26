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Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм

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Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 1
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 2
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 3
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 4
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 5
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 6
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 7
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 8
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 9
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 10
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 11
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 12
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 13
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 14
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 1
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 2
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 3
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 4
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 5
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 6
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 7
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 8
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 9
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 10
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 11
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 12
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 13
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 14
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605655
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Вес, г.
500

Описание товара Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм

Пневматический краскопульт ЗУБР Профессионал ПРО 300 06453-1.4_z01 применяется для окрасочных работ на специализированных предприятиях, в мастерских и на станциях технического обслуживания. Система HVLP позволяет получить высокий процент переноса ЛКМ (около 70%), сокращение объема аэрозольного тумана сокращение расхода ЛКМ до 30%. Конструкция инструмента выполнена из прочных и качественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы. Предусмотрена возможность регулировки формы факела.



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Отзывы о товаре Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал ПРО 300 HVLP c верхним бачком, 1.4мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Описание
Пневматический краскопульт ЗУБР Профессионал ПРО 300 06453-1.4_z01 применяется для окрасочных работ на специализированных предприятиях, в мастерских и на станциях технического обслуживания. Система HVLP позволяет получить высокий процент переноса ЛКМ (около 70%), сокращение объема аэрозольного тумана сокращение расхода ЛКМ до 30%. Конструкция инструмента выполнена из прочных и качественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы. Предусмотрена возможность регулировки формы факела.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
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