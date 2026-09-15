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Краскопульт пневматический STAYER ?PROFESSIONAL? AirPro G HVLP с верхним бачком, 1.4мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Краскопульт пневматический STAYER ?PROFESSIONAL? AirPro G HVLP с верхним бачком, 1.4мм

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Краскопульт пневматический STAYER ?PROFESSIONAL? AirPro G HVLP с верхним бачком, 1.4мм - фото 1
Краскопульт пневматический STAYER ?PROFESSIONAL? AirPro G HVLP с верхним бачком, 1.4мм - фото 2
Краскопульт пневматический STAYER ?PROFESSIONAL? AirPro G HVLP с верхним бачком, 1.4мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскопульт пневматический STAYER ?PROFESSIONAL? AirPro G HVLP с верхним бачком, 1.4мм - фото 1
  • Краскопульт пневматический STAYER ?PROFESSIONAL? AirPro G HVLP с верхним бачком, 1.4мм - фото 2
  • Краскопульт пневматический STAYER ?PROFESSIONAL? AirPro G HVLP с верхним бачком, 1.4мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605645
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Краскопульт пневматический STAYER ?PROFESSIONAL? AirPro G HVLP с верхним бачком, 1.4мм
1 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Ширина, см
21
Высота, см
13.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х13
Вес, г.
830

Описание товара Краскопульт пневматический STAYER ?PROFESSIONAL? AirPro G HVLP с верхним бачком, 1.4мм

Краскопульт STAYER AirPro отличается практичностью и качеством, что обеспечивает долгий срок службы.



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Отзывы о товаре Краскопульт пневматический STAYER ?PROFESSIONAL? AirPro G HVLP с верхним бачком, 1.4мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Ширина, см
21
Высота, см
13.5
Страна производитель
Китай
Описание
Краскопульт STAYER AirPro отличается практичностью и качеством, что обеспечивает долгий срок службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскопульт пневматический STAYER ?PROFESSIONAL? AirPro G HVLP с верхним бачком, 1.4мм - стоимость товара 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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