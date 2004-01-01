Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 37878
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х32х27
Вес, кг.
3.5
Описание товара Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100)
Особенности:
- Универсальный краскораспылитель с максимальным удобством использования при покраске любых объектов
- Технология ALLPaint: простое распыление красок любого типа
- Практичная система SDS для быстрого наполнения краски и простой очистки
- Функция ConstantFeed для равномерной подачи краски даже при работах над головой или вблизи пола
- Компактный корпус с наплечным ремнем для комфортной работы в любых условиях
- Двигатель мощностью 650 Вт с двухступенчатой регулировкой для красок по дереву и для стен
Комплектация:
- Емкость для краски об. 1000 мл
- Насадка для водоэмульсионной краски белая
- Насадка для эмалей и лазурей серая
- Ремень для переноски
- Цветной фильтр
- Щетка для очистки