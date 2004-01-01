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Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100)

1 Отзывы
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Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100) - фото 1
Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100) - фото 2
Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100) - фото 3
Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100) - фото 4
Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100) - фото 5
Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100) - фото 6
Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100) - фото 1
  • Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100) - фото 2
  • Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100) - фото 3
  • Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100) - фото 4
  • Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100) - фото 5
  • Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100) - фото 6
  • Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 37878
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Краскораспылитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х32х27
Вес, кг.
3.5

Описание товара Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100)

Особенности:

  • Универсальный краскораспылитель с максимальным удобством использования при покраске любых объектов
  • Технология ALLPaint: простое распыление красок любого типа
  • Практичная система SDS для быстрого наполнения краски и простой очистки
  • Функция ConstantFeed для равномерной подачи краски даже при работах над головой или вблизи пола
  • Компактный корпус с наплечным ремнем для комфортной работы в любых условиях
  • Двигатель мощностью 650 Вт с двухступенчатой регулировкой для красок по дереву и для стен

Комплектация:

  • Емкость для краски об. 1000 мл
  • Насадка для водоэмульсионной краски белая
  • Насадка для эмалей и лазурей серая
  • Ремень для переноски
  • Цветной фильтр
  • Щетка для очистки



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2019
Гоша

Достоинства:
лёгкий, с собой можно забрать к труднодоступным местам,

Недостатки:
не очень мощный, шумный, нагревается быстро

Комментарий:
Сам работал с таким инструментом почти месяц. Не для потолков. Уплотнитель в бачке для краски при интенсивном пользовании нужно менять часто, а то вытекает.



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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Краскораспылитель
Страна производитель
Китай
Описание

Особенности:

  • Универсальный краскораспылитель с максимальным удобством использования при покраске любых объектов
  • Технология ALLPaint: простое распыление красок любого типа
  • Практичная система SDS для быстрого наполнения краски и простой очистки
  • Функция ConstantFeed для равномерной подачи краски даже при работах над головой или вблизи пола
  • Компактный корпус с наплечным ремнем для комфортной работы в любых условиях
  • Двигатель мощностью 650 Вт с двухступенчатой регулировкой для красок по дереву и для стен

Комплектация:

  • Емкость для краски об. 1000 мл
  • Насадка для водоэмульсионной краски белая
  • Насадка для эмалей и лазурей серая
  • Ремень для переноски
  • Цветной фильтр
  • Щетка для очистки


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2019
Гоша

Достоинства:
лёгкий, с собой можно забрать к труднодоступным местам,

Недостатки:
не очень мощный, шумный, нагревается быстро

Комментарий:
Сам работал с таким инструментом почти месяц. Не для потолков. Уплотнитель в бачке для краски при интенсивном пользовании нужно менять часто, а то вытекает.


Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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