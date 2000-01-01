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Краскораспылитель Bosch PFS 2000 (0603207300) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Краскораспылитель Bosch PFS 2000 (0603207300)

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Краскораспылитель Bosch PFS 2000 (0603207300)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 37877
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Краскораспылитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х24
Вес, кг.
2.08

Описание товара Краскораспылитель Bosch PFS 2000 (0603207300)

Краскопульт электрический Bosch PFS 2000 представляет собой специальный прибор для качественного и равномерного нанесения красок любого типа на металлические, деревянные и другие поверхности. Данная модель оснащена электродвигателем с рабочей мощностью в 440 Вт. Для точного дозирования красящего состава предусмотрен специальный поворотный переключатель. Краскопульт электрический Bosch PFS 2000 комплектуется насадками для эмалей и водоэмульсионной краски.

Особенности:

- Компактная конструкция и плечевой ремень для удобной работы в любых условиях;
- Поворотный переключатель для регулировки расхода краски;
- Технология All Paint: простое распыление красок любого типа;
- Технология тонкого распыления Spray Control: точное дозирование и качественное нанесение краски;
- Электронная регулировка расхода воздуха;
- Длина шланга: 1.25 м.

 



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Отзывы о товаре Краскораспылитель Bosch PFS 2000 (0603207300)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Краскораспылитель
Страна производитель
Китай
Описание
Краскопульт электрический Bosch PFS 2000 представляет собой специальный прибор для качественного и равномерного нанесения красок любого типа на металлические, деревянные и другие поверхности. Данная модель оснащена электродвигателем с рабочей мощностью в 440 Вт. Для точного дозирования красящего состава предусмотрен специальный поворотный переключатель. Краскопульт электрический Bosch PFS 2000 комплектуется насадками для эмалей и водоэмульсионной краски.

Особенности:

- Компактная конструкция и плечевой ремень для удобной работы в любых условиях;
- Поворотный переключатель для регулировки расхода краски;
- Технология All Paint: простое распыление красок любого типа;
- Технология тонкого распыления Spray Control: точное дозирование и качественное нанесение краски;
- Электронная регулировка расхода воздуха;
- Длина шланга: 1.25 м.

 



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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