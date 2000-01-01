Краскораспылитель Bosch PFS 2000 (0603207300)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 37877
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х24
Вес, кг.
2.08
Описание товара Краскораспылитель Bosch PFS 2000 (0603207300)
Краскопульт электрический Bosch PFS 2000 представляет собой специальный прибор для качественного и равномерного нанесения красок любого типа на металлические, деревянные и другие поверхности. Данная модель оснащена электродвигателем с рабочей мощностью в 440 Вт. Для точного дозирования красящего состава предусмотрен специальный поворотный переключатель. Краскопульт электрический Bosch PFS 2000 комплектуется насадками для эмалей и водоэмульсионной краски.
Особенности:
- Компактная конструкция и плечевой ремень для удобной работы в любых условиях;
- Поворотный переключатель для регулировки расхода краски;
- Технология All Paint: простое распыление красок любого типа;
- Технология тонкого распыления Spray Control: точное дозирование и качественное нанесение краски;
- Электронная регулировка расхода воздуха;
- Длина шланга: 1.25 м.
- Поворотный переключатель для регулировки расхода краски;
- Технология All Paint: простое распыление красок любого типа;
- Технология тонкого распыления Spray Control: точное дозирование и качественное нанесение краски;
- Электронная регулировка расхода воздуха;
- Длина шланга: 1.25 м.