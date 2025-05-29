Краскопульт Зубр КПЭ-650
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Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%4 600 руб. 7 730 руб.
В наличии
Код товара: 346896
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 600 руб. -40%
7 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Мощность, Вт
650
Емкость бака
0.8
Производительность
0.7
Ширина, см
29.8
Высота, см
26.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х26
Вес, кг.
1.8
Описание товара Краскопульт Зубр КПЭ-650
Краскопульт – универсальный, надежный и простой в использовании инструмент для нанесения большинства лакокрасочных материалов. С помощью краскопульта просто и быстро окрасить поверхность, обработать антисептиком, покрыть лаком, нанести узоры. Исключение затрат на валики и кисти, уменьшение расхода наносимого материала, отсутствие разводов и потеков, существенное ускорение работы – главные преимущества использования краскопультов ЗУБР.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Мощность, Вт
650
Емкость бака
0.8
Производительность
0.7
Ширина, см
29.8
Высота, см
26.3
Страна производитель
Китай
Краскопульт – универсальный, надежный и простой в использовании инструмент для нанесения большинства лакокрасочных материалов. С помощью краскопульта просто и быстро окрасить поверхность, обработать антисептиком, покрыть лаком, нанести узоры. Исключение затрат на валики и кисти, уменьшение расхода наносимого материала, отсутствие разводов и потеков, существенное ускорение работы – главные преимущества использования краскопультов ЗУБР.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, качество высокое
Достоинства:
Комментарий:
Дополнительное сопло для краскопульта КПЭ-500. У того, что идёт в комплекте (2,6 мм) на жидких растворах/красках расход большой. Продавцу - спасибо !!!
Достоинства:
Комментарий:
Сопло хорошее,однако прислали 2.6 мм вместо 1.8.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное сопло. Велюр получается мелкозернистый , очень красивый .
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная насадка. Подошла на все сто.
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло вовремя и в отличном состоянии
Достоинства:
Комментарий:
отличное сопло. пришло быстро!
Достоинства:
Комментарий:
Товар в фирменной упаковке производителя «ЗУБР», упаковка не нарушена. Товар приобретался в качестве дополнительной насадки для краскопульта «ЗУБР» для распыления краски и растворов вязкостью менее 70 den. Потребительские свойства сопла пока не проверял, цена устраивает, уверен, что российский производитель краскопульта ЗУБР» обеспечивает хорошее качество своей продукции.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для краскопульта Deko, не подошло, а так с виду вроде прочный
Достоинства:
Комментарий:
Отличное сопло, даже лучше чем которое шло с краскопультом.
Достоинства:
Комментарий:
соответствует действительности
Достоинства:
Комментарий:
Практикуюсь,но еще не привыкла
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично подошло и работает
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, сопло работает как и должно. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
На вид крепкий, брал для другого краскопульта, взамен утраченной детали. Не подошел, поэтому какой в деле не знаю.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде неплохой,надо пробовать в деле
Краскопульт Зубр КПЭ-650 - данный товар вы можете купить по цене 4600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Краскопульт Зубр КПЭ-650
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, качество высокое
Достоинства:
Комментарий:
Дополнительное сопло для краскопульта КПЭ-500. У того, что идёт в комплекте (2,6 мм) на жидких растворах/красках расход большой. Продавцу - спасибо !!!
Достоинства:
Комментарий:
Сопло хорошее,однако прислали 2.6 мм вместо 1.8.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное сопло. Велюр получается мелкозернистый , очень красивый .
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная насадка. Подошла на все сто.
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло вовремя и в отличном состоянии
Достоинства:
Комментарий:
отличное сопло. пришло быстро!
Достоинства:
Комментарий:
Товар в фирменной упаковке производителя «ЗУБР», упаковка не нарушена. Товар приобретался в качестве дополнительной насадки для краскопульта «ЗУБР» для распыления краски и растворов вязкостью менее 70 den. Потребительские свойства сопла пока не проверял, цена устраивает, уверен, что российский производитель краскопульта ЗУБР» обеспечивает хорошее качество своей продукции.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для краскопульта Deko, не подошло, а так с виду вроде прочный
Достоинства:
Комментарий:
Отличное сопло, даже лучше чем которое шло с краскопультом.
Достоинства:
Комментарий:
соответствует действительности
Достоинства:
Комментарий:
Практикуюсь,но еще не привыкла
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично подошло и работает
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, сопло работает как и должно. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
На вид крепкий, брал для другого краскопульта, взамен утраченной детали. Не подошел, поэтому какой в деле не знаю.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде неплохой,надо пробовать в деле