Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб.
В наличии
Код товара: 605638
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Рабочее давление, Бар
2
Ширина, см
12.5
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х13
Вес, г.
930
Описание товара Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм
Низкое выходное давление из пистолета и высокий расход воздуха позволяют получить высокий процент переноса ЛКМ на окрашиваемую поверхность (около 70%), равномерное распределение ЛКМ на поверхности, существенное сокращение объема аэрозольного тумана, высокая экологичность и снижение расхода ЛКМ до 30%.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Рабочее давление, Бар
2
Ширина, см
12.5
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Низкое выходное давление из пистолета и высокий расход воздуха позволяют получить высокий процент переноса ЛКМ на окрашиваемую поверхность (около 70%), равномерное распределение ЛКМ на поверхности, существенное сокращение объема аэрозольного тумана, высокая экологичность и снижение расхода ЛКМ до 30%.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм – стоимость товара 6580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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