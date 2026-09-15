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Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм

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Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм - фото 1
Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм - фото 2
Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм - фото 3
Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм - фото 4
Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм - фото 5
Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм - фото 1
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм - фото 2
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм - фото 3
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм - фото 4
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм - фото 5
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605638
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм
6 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Рабочее давление, Бар
2
Ширина, см
12.5
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х13
Вес, г.
930

Описание товара Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм

Низкое выходное давление из пистолета и высокий расход воздуха позволяют получить высокий процент переноса ЛКМ на окрашиваемую поверхность (около 70%), равномерное распределение ЛКМ на поверхности, существенное сокращение объема аэрозольного тумана, высокая экологичность и снижение расхода ЛКМ до 30%.



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Отзывы о товаре Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Рабочее давление, Бар
2
Ширина, см
12.5
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Описание
Низкое выходное давление из пистолета и высокий расход воздуха позволяют получить высокий процент переноса ЛКМ на окрашиваемую поверхность (около 70%), равномерное распределение ЛКМ на поверхности, существенное сокращение объема аэрозольного тумана, высокая экологичность и снижение расхода ЛКМ до 30%.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскопульт пневматический KRAFTOOL ?PRO? Jeta 4000 HVLP c верхним бачком, 1.3мм – стоимость товара 6580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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