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Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм

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Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 1
Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 2
Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 3
Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 4
Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 5
Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 6
Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 7
Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 8
Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 1
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 2
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 3
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 4
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 5
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 6
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 7
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 8
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605639
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм
2 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Ширина, см
12.5
Высота, см
12.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х13
Вес, г.
800

Описание товара Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм

Краскопульт KRAFTOOL AirFlat обладает всеми необходимыми качествами для сложных работ по окрашиванию в труднодоступных местах на самых разнообразных поверхностях.



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Отзывы о товаре Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Ширина, см
12.5
Высота, см
12.5
Страна производитель
Китай
Описание
Краскопульт KRAFTOOL AirFlat обладает всеми необходимыми качествами для сложных работ по окрашиванию в труднодоступных местах на самых разнообразных поверхностях.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirFlat LVLP c верхним бачком, 1.4мм - по цене 2950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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