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Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP c верхним бачком, 1.4мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP c верхним бачком, 1.4мм

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Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 1
Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 1
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605641
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP c верхним бачком, 1.4мм
2 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Ширина, см
12.5
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х13
Вес, г.
873

Описание товара Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP c верхним бачком, 1.4мм

Пневматический краскопульт легко и быстро окрашивает небольшие поверхности. Имеет систему HVLP, которая характеризуется низким выходным давлением, но высоким процентом переноса ЛКМ (около 70%). Дюза 1.4 мм подходит для нанесения густых растворов, грунта и жидкой шпаклевки. Краскопульт выполнен из качественных и прочных материалов, что обеспечивает продолжительный срок службы. Предусмотрена возможность регулировки формы факела: от круга до полосы. Краска ложится легко и равномерно.



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Отзывы о товаре Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP c верхним бачком, 1.4мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Ширина, см
12.5
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Описание
Пневматический краскопульт легко и быстро окрашивает небольшие поверхности. Имеет систему HVLP, которая характеризуется низким выходным давлением, но высоким процентом переноса ЛКМ (около 70%). Дюза 1.4 мм подходит для нанесения густых растворов, грунта и жидкой шпаклевки. Краскопульт выполнен из качественных и прочных материалов, что обеспечивает продолжительный срок службы. Предусмотрена возможность регулировки формы факела: от круга до полосы. Краска ложится легко и равномерно.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP c верхним бачком, 1.4мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2900 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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