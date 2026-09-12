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Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix

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Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 1
Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 2
Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 3
Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 4
Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 5
Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 6
Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 7
Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 8
Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 9
Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 10
Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 11
Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 12
Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 13
Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 14
Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 15
Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 1
  • Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 2
  • Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 3
  • Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 4
  • Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 5
  • Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 6
  • Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 7
  • Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 8
  • Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 9
  • Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 10
  • Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 11
  • Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 12
  • Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 13
  • Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 14
  • Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 15
  • Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658321
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Рабочее давление, Бар
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х11
Вес, кг.
2

Описание товара Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix

Пневматический краскораспылитель Matrix 57316 с нижним бачком объемом 1,0 л и соплами диаметром 1,2, 1,5 и 1,8 мм используется для окрашивания металлических, деревянных, керамических и пластмассовых поверхностей. Благодаря сменным соплам краскораспылитель может работать с различными по густоте составами: лаком, шпаклевкой, краской. Он пригодится на стройке, в автомастерской и на мебельном производстве.

Преимущества

  • Эффективность — краскораспылитель с типом распыления MP (среднее давление) обеспечивает высокое качество окрашивания с невысокими потерями рабочего состава.
  • Вместительный бак — объем 1 л позволяет обрабатывать большие площади и реже прерываться для заправки.
  • Нижнее расположение бака — краскораспылитель можно ставить на горизонтальные поверхности, также он не загораживает обзор в процессе работы.
  • Работа с красками на основе растворителя — бак выполнен из алюминия, невосприимчивого к воздействию агрессивных сред
  • Надежность и долговечность — металлический пистолет отличается высокой механической прочностью.
  • Выбор оптимального режима работы — краскопульт имеет функции регулировки расхода краски, а также смены формы распыления.
  • Малый вес 0,64 кг — краскораспылителем можно длительное время работать без усталости.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Рабочее давление, Бар
3
Страна производитель
Китай
Описание

Пневматический краскораспылитель Matrix 57316 с нижним бачком объемом 1,0 л и соплами диаметром 1,2, 1,5 и 1,8 мм используется для окрашивания металлических, деревянных, керамических и пластмассовых поверхностей. Благодаря сменным соплам краскораспылитель может работать с различными по густоте составами: лаком, шпаклевкой, краской. Он пригодится на стройке, в автомастерской и на мебельном производстве.

Преимущества

  • Эффективность — краскораспылитель с типом распыления MP (среднее давление) обеспечивает высокое качество окрашивания с невысокими потерями рабочего состава.
  • Вместительный бак — объем 1 л позволяет обрабатывать большие площади и реже прерываться для заправки.
  • Нижнее расположение бака — краскораспылитель можно ставить на горизонтальные поверхности, также он не загораживает обзор в процессе работы.
  • Работа с красками на основе растворителя — бак выполнен из алюминия, невосприимчивого к воздействию агрессивных сред
  • Надежность и долговечность — металлический пистолет отличается высокой механической прочностью.
  • Выбор оптимального режима работы — краскопульт имеет функции регулировки расхода краски, а также смены формы распыления.
  • Малый вес 0,64 кг — краскораспылителем можно длительное время работать без усталости.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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