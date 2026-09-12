Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix
Пневматический краскораспылитель Matrix 57316 с нижним бачком объемом 1,0 л и соплами диаметром 1,2, 1,5 и 1,8 мм используется для окрашивания металлических, деревянных, керамических и пластмассовых поверхностей. Благодаря сменным соплам краскораспылитель может работать с различными по густоте составами: лаком, шпаклевкой, краской. Он пригодится на стройке, в автомастерской и на мебельном производстве.
Преимущества
- Эффективность — краскораспылитель с типом распыления MP (среднее давление) обеспечивает высокое качество окрашивания с невысокими потерями рабочего состава.
- Вместительный бак — объем 1 л позволяет обрабатывать большие площади и реже прерываться для заправки.
- Нижнее расположение бака — краскораспылитель можно ставить на горизонтальные поверхности, также он не загораживает обзор в процессе работы.
- Работа с красками на основе растворителя — бак выполнен из алюминия, невосприимчивого к воздействию агрессивных сред
- Надежность и долговечность — металлический пистолет отличается высокой механической прочностью.
- Выбор оптимального режима работы — краскопульт имеет функции регулировки расхода краски, а также смены формы распыления.
- Малый вес 0,64 кг — краскораспылителем можно длительное время работать без усталости.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Пневматический краскораспылитель Matrix 57316 с нижним бачком объемом 1,0 л и соплами диаметром 1,2, 1,5 и 1,8 мм используется для окрашивания металлических, деревянных, керамических и пластмассовых поверхностей. Благодаря сменным соплам краскораспылитель может работать с различными по густоте составами: лаком, шпаклевкой, краской. Он пригодится на стройке, в автомастерской и на мебельном производстве.
Преимущества
- Эффективность — краскораспылитель с типом распыления MP (среднее давление) обеспечивает высокое качество окрашивания с невысокими потерями рабочего состава.
- Вместительный бак — объем 1 л позволяет обрабатывать большие площади и реже прерываться для заправки.
- Нижнее расположение бака — краскораспылитель можно ставить на горизонтальные поверхности, также он не загораживает обзор в процессе работы.
- Работа с красками на основе растворителя — бак выполнен из алюминия, невосприимчивого к воздействию агрессивных сред
- Надежность и долговечность — металлический пистолет отличается высокой механической прочностью.
- Выбор оптимального режима работы — краскопульт имеет функции регулировки расхода краски, а также смены формы распыления.
- Малый вес 0,64 кг — краскораспылителем можно длительное время работать без усталости.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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