Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200 c верхним бачком, 1.3мм
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Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб.
В наличии
Код товара: 605649
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Ширина, см
13
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х13
Вес, г.
549
Описание товара Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200 c верхним бачком, 1.3мм
Краскопульты пневматические - надежный инструмент для проведения окрасочных работ. Качественные материалы сопла и воздушной головки обеспечивают высокий ресурс. Краскопультом комфортно работать благодаря эргономичной форме и возможностью тонкой регулировки.
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Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Ширина, см
13
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Краскопульты пневматические - надежный инструмент для проведения окрасочных работ. Качественные материалы сопла и воздушной головки обеспечивают высокий ресурс. Краскопультом комфортно работать благодаря эргономичной форме и возможностью тонкой регулировки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200 c верхним бачком, 1.3мм - данный товар вы можете купить по цене 1220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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