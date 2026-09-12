Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658319
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Рабочее давление, Бар
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х11
Вес, кг.
2
Описание товара Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix
Пневматический краскораспылитель с верхним бачком Matrix 57315 используется для покраски поверхностей и нанесения защитных составов. Он может работать с различными составами: шпаклевка, лак и краска, т.к. в комплекте идет набор сменных сопел диаметром 1,2 мм, 1,5 мм и 1,8 мм. Краскораспылитель пригодится в автосервисе или на стройке, а также на мебельном производстве для обработки дерева лаком.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитКраскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верх...
-
В наличииЦена 1 820 руб.455 руб. в СплитКраскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 ...
-
В наличииЦена 1 860 руб.465 руб. в СплитКраскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло д...
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитКраскопульт пневматический STAYER ?PROFESSIONAL? AirPro G HVLP с...
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитКраскопульт пневматический STAYER AirPro S EA с нижним бачком, 1...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитКраскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120
-
В наличииЦена 2 410 руб.603 руб. в СплитКраскораспылитель AG 801 HVLP, гравитационный, сопло 1,5мм и 1,8...
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитКраскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft Mini, HVLP, c верхн...
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитКраскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним б...
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитКраскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 600 HVLP c верх...
-
В наличииЦена 2 790 руб. 4 240 руб.698 руб. в СплитКраскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин
-
В наличииЦена 2 900 руб.725 руб. в СплитКраскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP c верхним бачк...
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Рабочее давление, Бар
3
Страна производитель
Китай
Пневматический краскораспылитель с верхним бачком Matrix 57315 используется для покраски поверхностей и нанесения защитных составов. Он может работать с различными составами: шпаклевка, лак и краска, т.к. в комплекте идет набор сменных сопел диаметром 1,2 мм, 1,5 мм и 1,8 мм. Краскораспылитель пригодится в автосервисе или на стройке, а также на мебельном производстве для обработки дерева лаком.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix