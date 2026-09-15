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Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft Mini, HVLP, c верхним бачком, 1,0мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft Mini, HVLP, c верхним бачком, 1,0мм

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Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft Mini, HVLP, c верхним бачком, 1,0мм - фото 1
Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft Mini, HVLP, c верхним бачком, 1,0мм - фото 2
Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft Mini, HVLP, c верхним бачком, 1,0мм - фото 3
Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft Mini, HVLP, c верхним бачком, 1,0мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft Mini, HVLP, c верхним бачком, 1,0мм - фото 1
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft Mini, HVLP, c верхним бачком, 1,0мм - фото 2
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft Mini, HVLP, c верхним бачком, 1,0мм - фото 3
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft Mini, HVLP, c верхним бачком, 1,0мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605644
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft Mini, HVLP, c верхним бачком, 1,0мм
2 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.125
Рабочее давление, Бар
3
Ширина, см
9
Высота, см
10.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х9
Вес, г.
380

Описание товара Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft Mini, HVLP, c верхним бачком, 1,0мм

Система HVLP (High Volume Low Pressure) - Низкое выходное давление из пистолета и высокий расход воздуха позволяют получить высокий процент переноса ЛКМ на окрашиваемую поверхность (около 70%), равномерное распределение ЛКМ на поверхности, существенное сокращение объема аэрозольного тумана, высокая экологичность и снижение расхода ЛКМ до 30%.



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Отзывы о товаре Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft Mini, HVLP, c верхним бачком, 1,0мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.125
Рабочее давление, Бар
3
Ширина, см
9
Высота, см
10.8
Страна производитель
Китай
Описание
Система HVLP (High Volume Low Pressure) - Низкое выходное давление из пистолета и высокий расход воздуха позволяют получить высокий процент переноса ЛКМ на окрашиваемую поверхность (около 70%), равномерное распределение ЛКМ на поверхности, существенное сокращение объема аэрозольного тумана, высокая экологичность и снижение расхода ЛКМ до 30%.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft Mini, HVLP, c верхним бачком, 1,0мм - по цене 2540 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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