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Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels (57364) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels (57364)

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Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels - фото 1
Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels - фото 2
Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels - фото 3
Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels - фото 4
Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels - фото 5
Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels - фото 6
Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels - фото 7
Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels - фото 1
  • Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels - фото 2
  • Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels - фото 3
  • Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels - фото 4
  • Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels - фото 5
  • Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels - фото 6
  • Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels - фото 7
  • Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658310
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels (57364)
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Рабочее давление, Бар
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х11
Вес, кг.
2

Описание товара Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels (57364)

Краскораспылитель STELS AS 702 НP 57364 используется для нанесения на поверхность декоративных покрытий. Его конструкция подразумевает нижнее расположение бачка, вмещающего в себя до 1 литра краски. Корпус инструмента выполнен из качественного металла и имеет полированное хромовое покрытие, что увеличивает срок его службы.



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Отзывы о товаре Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels (57364)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Рабочее давление, Бар
4
Страна производитель
Китай
Описание
Краскораспылитель STELS AS 702 НP 57364 используется для нанесения на поверхность декоративных покрытий. Его конструкция подразумевает нижнее расположение бачка, вмещающего в себя до 1 литра краски. Корпус инструмента выполнен из качественного металла и имеет полированное хромовое покрытие, что увеличивает срок его службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels (57364) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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