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Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200N-3 с нижним бачком, 1.2, 1.5, 1.8мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200N-3 с нижним бачком, 1.2, 1.5, 1.8мм

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Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200N-3 с нижним бачком, 1.2, 1.5, 1.8мм - фото 1
Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200N-3 с нижним бачком, 1.2, 1.5, 1.8мм - фото 2
Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200N-3 с нижним бачком, 1.2, 1.5, 1.8мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200N-3 с нижним бачком, 1.2, 1.5, 1.8мм - фото 1
  • Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200N-3 с нижним бачком, 1.2, 1.5, 1.8мм - фото 2
  • Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200N-3 с нижним бачком, 1.2, 1.5, 1.8мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605651
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200N-3 с нижним бачком, 1.2, 1.5, 1.8мм
1 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.75
Ширина, см
27
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х11
Вес, г.
800

Описание товара Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200N-3 с нижним бачком, 1.2, 1.5, 1.8мм

Пневматический краскопульт с нижним бачком ЗУБР ms 200n-3 06457 - универсальный надежный инструмент для проведения окрасочных работ, обеспечивающий производственный процесс большим ресурсом работы.



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Отзывы о товаре Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200N-3 с нижним бачком, 1.2, 1.5, 1.8мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.75
Ширина, см
27
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Пневматический краскопульт с нижним бачком ЗУБР ms 200n-3 06457 - универсальный надежный инструмент для проведения окрасочных работ, обеспечивающий производственный процесс большим ресурсом работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскопульт пневматический ЗУБР MS 200N-3 с нижним бачком, 1.2, 1.5, 1.8мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1470 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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