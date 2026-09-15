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Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм

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Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - фото 1
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - фото 2
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - фото 3
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - фото 4
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - фото 5
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - фото 6
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - фото 7
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - фото 8
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - фото 1
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - фото 2
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - фото 3
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - фото 4
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - фото 5
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - фото 6
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - фото 7
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - фото 8
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605653
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм
2 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Ширина, см
12.4
Высота, см
29.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х12
Вес, кг.
1.06

Описание товара Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм

Краскопульт пневматический Зубр Профессионал PRO 350N 06451-1.8 – надежный инструмент для проведения окрасочных работ. Применяется для нанесения густых красок и жидкой шпатлевки.



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Отзывы о товаре Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Ширина, см
12.4
Высота, см
29.4
Страна производитель
Китай
Описание
Краскопульт пневматический Зубр Профессионал PRO 350N 06451-1.8 – надежный инструмент для проведения окрасочных работ. Применяется для нанесения густых красок и жидкой шпатлевки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 350N с нижним бачком, 1.8мм - этот товар вы можете купить по цене 2550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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