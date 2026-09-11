Top.Mail.Ru
Ручка роллер Parker Vector XL (CW2159774) Black CT F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ручка роллер Parker Vector XL (CW2159774) Black CT F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ручка роллер Parker Vector XL (CW2159774) Black CT F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 1
Ручка роллер Parker Vector XL (CW2159774) Black CT F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 2
Ручка роллер Parker Vector XL (CW2159774) Black CT F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 3
Ручка роллер Parker Vector XL (CW2159774) Black CT F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка роллер
  • Ручка роллер Parker Vector XL (CW2159774) Black CT F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 1
  • Ручка роллер Parker Vector XL (CW2159774) Black CT F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 2
  • Ручка роллер Parker Vector XL (CW2159774) Black CT F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 3
  • Ручка роллер Parker Vector XL (CW2159774) Black CT F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579636
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка роллер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
106

Описание товара Ручка роллер Parker Vector XL (CW2159774) Black CT F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв.

Оживите свой творческий потенциал с помощью ручки Vector XL, открывая новый смелый мир более масштабных и смелых идей. Ручки Parker Vector XL - идеальное введение в мир Parker и надежный партнер для тех, кто начинает писать свое собственное наследие. Выберите Parker Vector XL для первых впечатлений и плавного и четкого письма. Каждая ручка Parker Vector XL предназначена для работы, когда вам нужно, и обеспечивает высокое качество письма с помощью прочной, стильной ручки.

Отзывы о товаре Ручка роллер Parker Vector XL (CW2159774) Black CT F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв.




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка роллер
Страна производитель
Китай
Описание
Оживите свой творческий потенциал с помощью ручки Vector XL, открывая новый смелый мир более масштабных и смелых идей. Ручки Parker Vector XL - идеальное введение в мир Parker и надежный партнер для тех, кто начинает писать свое собственное наследие. Выберите Parker Vector XL для первых впечатлений и плавного и четкого письма. Каждая ручка Parker Vector XL предназначена для работы, когда вам нужно, и обеспечивает высокое качество письма с помощью прочной, стильной ручки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка роллер Parker Vector XL (CW2159774) Black CT F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...