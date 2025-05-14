Parker IM Achromatic - Matt Black, ручка-роллер, F, BL, 2127743
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки-роллеры подарочные
Вид ручки
роллер
Материал
Латунь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб.
В наличии
Код товара: 449763
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 890 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки-роллеры подарочные
Дополнительно
модель 2020 года
Корпус
черный
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
черный
Вид ручки
роллер
Материал
Латунь
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х3
Вес, г.
20
Описание товара Parker IM Achromatic - Matt Black, ручка-роллер, F, BL, 2127743
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитРучка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M ...
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитРучка перьевая Waterman Graduate Allure 2068195 Blue CT
-
В наличии БесплатноЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитParker набор подарочный Parker Jotter London - шар. ручка Red + ...
-
В наличииЦена 3 010 руб.753 руб. в СплитРучка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD ...
-
В наличии БесплатноЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитParker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелев...
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитРучка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила по...
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитParker IM Achromatic - Matt Black, перьевая ручка, F, 2127741
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитРучка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F ...
-
В наличии БесплатноЦена 6 000 руб. 11 000 руб.1500 руб. в СплитРучка перьев. Parker IM Premium F318 (2143651) Blue Grey CT F ст...
-
В наличииЦена 6 530 руб.1633 руб. в СплитРучка-роллер PARKER IM Premium Black GT, корпус черный матовый с...
-
В наличииЦена 6 580 руб.1645 руб. в СплитРучка-роллер PARKER IM Premium Warm Silver GT, корпус серебристы...
-
В наличииЦена 6 760 руб.1690 руб. в СплитРучка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M...
Бренд
Тип товара
Ручки-роллеры подарочные
Дополнительно
модель 2020 года
Корпус
черный
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
черный
Вид ручки
роллер
Материал
Латунь
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Чернила не засохли. Упаковка целая. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ручка. Дорого богато
Parker IM Achromatic - Matt Black, ручка-роллер, F, BL, 2127743 - по цене 2890 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Parker IM Achromatic - Matt Black, ручка-роллер, F, BL, 2127743
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Чернила не засохли. Упаковка целая. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ручка. Дорого богато