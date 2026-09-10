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Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920450 Stainless Steel CT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920450 Stainless Steel CT

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Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920450 Stainless Steel CT - фото 1
Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920450 Stainless Steel CT - фото 2
Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920450 Stainless Steel CT - фото 3
Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920450 Stainless Steel CT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка роллер
  • Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920450 Stainless Steel CT - фото 1
  • Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920450 Stainless Steel CT - фото 2
  • Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920450 Stainless Steel CT - фото 3
  • Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920450 Stainless Steel CT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 
Начислим 141 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450341
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920450 Stainless Steel CT
8 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Ручка роллер
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
200

Описание товара Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920450 Stainless Steel CT

Ручка-роллер, как воплощение новейших разработок компании. Инструмент снабжен съемным колпачком. Поверх крепкой основы из легированной стали нанесены слои качественного лака. Дизайн оформлен таким образом, чтоб металлический шик с сатиновым эффектом максимально утонченно сочетался с деталями покрытых зеркальным хромом. Черная пишущая часть обеспечивает крепкую посадку пишущего инструмента в руке. Технологии гарантируют тончайшую линию письма без клякс и разрывов штрихов.

Отзывы о товаре Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920450 Stainless Steel CT




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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Ручка роллер
Описание
Ручка-роллер, как воплощение новейших разработок компании. Инструмент снабжен съемным колпачком. Поверх крепкой основы из легированной стали нанесены слои качественного лака. Дизайн оформлен таким образом, чтоб металлический шик с сатиновым эффектом максимально утонченно сочетался с деталями покрытых зеркальным хромом. Черная пишущая часть обеспечивает крепкую посадку пишущего инструмента в руке. Технологии гарантируют тончайшую линию письма без клякс и разрывов штрихов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920450 Stainless Steel CT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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