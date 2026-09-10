Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920810 Matt Black CT
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Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 220 руб.
В наличии
Код товара: 450335
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 220 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х7х4
Вес, г.
300
Описание товара Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920810 Matt Black CT
Данная ручка – находка для серьезных бизнесменов, а также людей, стремящихся к шикарному минимализму. Основой для изготовления стал высококачественный материал. Поверхностная отделка выполнена в виде лакового покрытия черного матового цвета, кроме этого имеются зеркально-хромированные детали, выгодно подчеркивающие элегантность пишущего инструмента. Перо легко в использовании, на нем выведен фирменный знак при помощи лазерной гравировки. Толщина штриха тонкая.
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Данная ручка – находка для серьезных бизнесменов, а также людей, стремящихся к шикарному минимализму. Основой для изготовления стал высококачественный материал. Поверхностная отделка выполнена в виде лакового покрытия черного матового цвета, кроме этого имеются зеркально-хромированные детали, выгодно подчеркивающие элегантность пишущего инструмента. Перо легко в использовании, на нем выведен фирменный знак при помощи лазерной гравировки. Толщина штриха тонкая.
Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920810 Matt Black CT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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