Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920650 Mars Black GT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подарочные ручки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 530 руб.
В наличии
Код товара: 450333
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 530 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Подарочные ручки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
300
Описание товара Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920650 Mars Black GT
Hemisphere наполняет каждый миг освежающей элегантностью. В духе инноваций Waterman она делает акцент на обтекаемой простоте. Удивительно спокойный дизайн в сочетании с благородными материалами создаёт атмосферу творческого вдохновения во время письма. Какой ещё аксессуар мог бы идеально дополнить такое живое воображение, как ваше?
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличии БесплатноЦена 10 220 руб.2555 руб. в СплитРучка перьевая Waterman Hemisphere S0920810 Matt Black CT
-
В наличииЦена 10 510 руб.2628 руб. в СплитРучка шариковая Waterman Expert S0952100 Stainless Steel CT
-
В наличииЦена 11 170 руб.2793 руб. в СплитРучка-роллер Waterman Hemisphere S0920750 Matt Black GT
-
В наличииЦена 11 200 руб.2800 руб. в СплитРучка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT
-
В наличии БесплатноЦена 11 440 руб.2860 руб. в СплитРучка шариковая Waterman Expert S0952000 Stainless Steel GT
-
В наличииЦена 11 900 руб.2975 руб. в СплитРучка шариковая Waterman Expert S0951700 Black GT
-
В наличииЦена 12 010 руб.3003 руб. в СплитРучка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT
-
В наличии БесплатноЦена 12 220 руб.3055 руб. в СплитРучка роллер Parker Sonnet Core T539 (1931496) LaqBlack GT F чер...
-
В наличииЦена 12 550 руб.3138 руб. в СплитРучка-роллер Waterman Expert S0951980 Stainless Steel GT
-
В наличии БесплатноЦена 13 220 руб.3305 руб. в СплитРучка-роллер Waterman Expert S0951880 Matte Black CT
-
В наличииЦена 13 340 руб.3335 руб. в СплитРучка-роллер Waterman Expert S0951680 Black GT
-
В наличии БесплатноЦена 13 410 руб.3353 руб. в СплитРучка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный м...
Hemisphere наполняет каждый миг освежающей элегантностью. В духе инноваций Waterman она делает акцент на обтекаемой простоте. Удивительно спокойный дизайн в сочетании с благородными материалами создаёт атмосферу творческого вдохновения во время письма. Какой ещё аксессуар мог бы идеально дополнить такое живое воображение, как ваше?
Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920650 Mars Black GT - по цене 10530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920650 Mars Black GT