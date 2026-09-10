Ручка-роллер Waterman Expert S0951980 Stainless Steel GT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 550 руб.
В наличии
Код товара: 450303
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 550 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х7х4
Вес, г.
300
Описание товара Ручка-роллер Waterman Expert S0951980 Stainless Steel GT
Ручка-роллер Waterman Expert S0951980 Stainless Steel GT
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 010 руб.3003 руб. в СплитРучка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT
-
В наличии БесплатноЦена 12 220 руб.3055 руб. в СплитРучка роллер Parker Sonnet Core T539 (1931496) LaqBlack GT F чер...
-
В наличии БесплатноЦена 13 220 руб.3305 руб. в СплитРучка-роллер Waterman Expert S0951880 Matte Black CT
-
В наличииЦена 13 340 руб.3335 руб. в СплитРучка-роллер Waterman Expert S0951680 Black GT
-
В наличии БесплатноЦена 13 410 руб.3353 руб. в СплитРучка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный м...
-
В наличииЦена 14 690 руб.3673 руб. в СплитWaterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M
-
В наличии БесплатноЦена 19 900 руб.4975 руб. в СплитРучка шариковая Waterman Carene S0293950 Black Sea ST
-
В наличии БесплатноЦена 20 070 руб. 21 870 руб.5018 руб. в СплитРучка шариковая Waterman Carene S0700380 Black Sea GT
-
В наличииЦена 35 480 руб.8870 руб. в СплитРучка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, ...
-
В наличии БесплатноЦена 49 610 руб.12403 руб. в СплитРучка шариковая PARKER Duofold Prestige Blue Chevron GT, корпус ...
Ручка-роллер Waterman Expert S0951980 Stainless Steel GT
Ручка-роллер Waterman Expert S0951980 Stainless Steel GT - купить по цене 12550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ручка-роллер Waterman Expert S0951980 Stainless Steel GT