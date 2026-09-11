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Ручка перьев. Parker 51 Premium (CW2169078) Turquoise GT F сталь нержавеющая подар.кор. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручка перьев. Parker 51 Premium (CW2169078) Turquoise GT F сталь нержавеющая подар.кор.

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Ручка перьев. Parker 51 Premium (CW2169078) Turquoise GT F сталь нержавеющая подар.кор. - фото 1
Ручка перьев. Parker 51 Premium (CW2169078) Turquoise GT F сталь нержавеющая подар.кор. - фото 2
Ручка перьев. Parker 51 Premium (CW2169078) Turquoise GT F сталь нержавеющая подар.кор. - фото 3
Ручка перьев. Parker 51 Premium (CW2169078) Turquoise GT F сталь нержавеющая подар.кор. - фото 4
Ручка перьев. Parker 51 Premium (CW2169078) Turquoise GT F сталь нержавеющая подар.кор. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
Вид ручки
перьевая
Материал
акриловая сталь
Механизм подачи стержня
съемный закручивающийся колпачок
  • Ручка перьев. Parker 51 Premium (CW2169078) Turquoise GT F сталь нержавеющая подар.кор. - фото 1
  • Ручка перьев. Parker 51 Premium (CW2169078) Turquoise GT F сталь нержавеющая подар.кор. - фото 2
  • Ручка перьев. Parker 51 Premium (CW2169078) Turquoise GT F сталь нержавеющая подар.кор. - фото 3
  • Ручка перьев. Parker 51 Premium (CW2169078) Turquoise GT F сталь нержавеющая подар.кор. - фото 4
  • Ручка перьев. Parker 51 Premium (CW2169078) Turquoise GT F сталь нержавеющая подар.кор. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579586
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка перьевая
Дополнительно
оригинальная продольная гравировка на колпачке
Корпус
серебряный, золотой, голубой
Перо
легированная сталь
Размер пера
F (тонкая)
Цвет
черный
Вид ручки
перьевая
Материал
акриловая сталь
Механизм подачи стержня
съемный закручивающийся колпачок
Особенности
подарочная коробка премиум-класса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Ручка перьев. Parker 51 Premium (CW2169078) Turquoise GT F сталь нержавеющая подар.кор.

Parker 51 Premium — это переосмысление культовой классической модели, впервые представленной в 1941 году. Оригинал покорил мир, и эта современная интерпретация столь же ошеломительна, сохранив при этом свой фирменный обтекаемый силуэт и уникальный наконечник с капюшоном для плавного и надежного письма. Корпус, изготовленный из драгоценной смолы, имеет глянцевое покрытие четырех цветов: черный, лесной зеленый, ярко-красный и бирюзовый. Каждый цвет тщательно отобран из ассортимента наследия, чтобы соответствовать современным вкусам. Золотая отделка является безошибочным признаком превосходного мастерства PARKER, а на колпачке изображен один из четырех прекрасно выгравированных узоров, вдохновленных конструкциями и конструкциями современной архитектуры. Parker 51 Premium — это классическая икона, переосмысленная сегодня.

Отзывы о товаре Ручка перьев. Parker 51 Premium (CW2169078) Turquoise GT F сталь нержавеющая подар.кор.




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка перьевая
Дополнительно
оригинальная продольная гравировка на колпачке
Корпус
серебряный, золотой, голубой
Перо
легированная сталь
Размер пера
F (тонкая)
Цвет
черный
Вид ручки
перьевая
Материал
акриловая сталь
Механизм подачи стержня
съемный закручивающийся колпачок
Особенности
подарочная коробка премиум-класса
Страна производитель
Китай
Описание
Parker 51 Premium — это переосмысление культовой классической модели, впервые представленной в 1941 году. Оригинал покорил мир, и эта современная интерпретация столь же ошеломительна, сохранив при этом свой фирменный обтекаемый силуэт и уникальный наконечник с капюшоном для плавного и надежного письма. Корпус, изготовленный из драгоценной смолы, имеет глянцевое покрытие четырех цветов: черный, лесной зеленый, ярко-красный и бирюзовый. Каждый цвет тщательно отобран из ассортимента наследия, чтобы соответствовать современным вкусам. Золотая отделка является безошибочным признаком превосходного мастерства PARKER, а на колпачке изображен один из четырех прекрасно выгравированных узоров, вдохновленных конструкциями и конструкциями современной архитектуры. Parker 51 Premium — это классическая икона, переосмысленная сегодня.
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Отзывы


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