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Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
Вид ручки
перьевая
Материал
акриловая сталь
Механизм подачи стержня
съемный закручивающийся колпачок
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579586
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Описание товара Ручка перьев. Parker 51 Premium (CW2169078) Turquoise GT F сталь нержавеющая подар.кор.
Parker 51 Premium — это переосмысление культовой классической модели, впервые представленной в 1941 году. Оригинал покорил мир, и эта современная интерпретация столь же ошеломительна, сохранив при этом свой фирменный обтекаемый силуэт и уникальный наконечник с капюшоном для плавного и надежного письма. Корпус, изготовленный из драгоценной смолы, имеет глянцевое покрытие четырех цветов: черный, лесной зеленый, ярко-красный и бирюзовый. Каждый цвет тщательно отобран из ассортимента наследия, чтобы соответствовать современным вкусам. Золотая отделка является безошибочным признаком превосходного мастерства PARKER, а на колпачке изображен один из четырех прекрасно выгравированных узоров, вдохновленных конструкциями и конструкциями современной архитектуры. Parker 51 Premium — это классическая икона, переосмысленная сегодня.
Parker 51 Premium — это переосмысление культовой классической модели, впервые представленной в 1941 году. Оригинал покорил мир, и эта современная интерпретация столь же ошеломительна, сохранив при этом свой фирменный обтекаемый силуэт и уникальный наконечник с капюшоном для плавного и надежного письма. Корпус, изготовленный из драгоценной смолы, имеет глянцевое покрытие четырех цветов: черный, лесной зеленый, ярко-красный и бирюзовый. Каждый цвет тщательно отобран из ассортимента наследия, чтобы соответствовать современным вкусам. Золотая отделка является безошибочным признаком превосходного мастерства PARKER, а на колпачке изображен один из четырех прекрасно выгравированных узоров, вдохновленных конструкциями и конструкциями современной архитектуры. Parker 51 Premium — это классическая икона, переосмысленная сегодня.
Ручка перьев. Parker 51 Premium (CW2169078) Turquoise GT F сталь нержавеющая подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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