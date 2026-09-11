Top.Mail.Ru
Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор. - фото 1
Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор. - фото 2
Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор. - фото 3
Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор. - фото 4
Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
  • Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор. - фото 1
  • Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор. - фото 2
  • Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор. - фото 3
  • Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор. - фото 4
  • Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579662
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Ручка шариковая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х4
Вес, г.
200

Описание товара Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор.

Гладкие и плавные линии придают этой ручке уверенный дизайн в морском стиле. Эмблематический темно-синий лак Waterman на корпусе, волновой рисунок signatuer, вырезанный на крышке, крышка и отделка с покрытием из палладия для высококачественной отделки. Искусно сконструированный наконечник шариковой ручки создает безупречные линии, которые быстро высыхают, предоставляя вам свободу для спонтанного выражения - в любое время и в любом месте. Сделано во Франции и собрано вручную. Представлен в подарочной коробке премиум-класса темно-синего цвета Waterman, идеально подходит для празднования важных событий.

Отзывы о товаре Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор.




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Ручка шариковая
Страна производитель
Китай
Описание
Гладкие и плавные линии придают этой ручке уверенный дизайн в морском стиле. Эмблематический темно-синий лак Waterman на корпусе, волновой рисунок signatuer, вырезанный на крышке, крышка и отделка с покрытием из палладия для высококачественной отделки. Искусно сконструированный наконечник шариковой ручки создает безупречные линии, которые быстро высыхают, предоставляя вам свободу для спонтанного выражения - в любое время и в любом месте. Сделано во Франции и собрано вручную. Представлен в подарочной коробке премиум-класса темно-синего цвета Waterman, идеально подходит для празднования важных событий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...