Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579662
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка шариковая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х4
Вес, г.
200
Описание товара Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор.
Гладкие и плавные линии придают этой ручке уверенный дизайн в морском стиле. Эмблематический темно-синий лак Waterman на корпусе, волновой рисунок signatuer, вырезанный на крышке, крышка и отделка с покрытием из палладия для высококачественной отделки. Искусно сконструированный наконечник шариковой ручки создает безупречные линии, которые быстро высыхают, предоставляя вам свободу для спонтанного выражения - в любое время и в любом месте. Сделано во Франции и собрано вручную. Представлен в подарочной коробке премиум-класса темно-синего цвета Waterman, идеально подходит для празднования важных событий.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Гладкие и плавные линии придают этой ручке уверенный дизайн в морском стиле. Эмблематический темно-синий лак Waterman на корпусе, волновой рисунок signatuer, вырезанный на крышке, крышка и отделка с покрытием из палладия для высококачественной отделки. Искусно сконструированный наконечник шариковой ручки создает безупречные линии, которые быстро высыхают, предоставляя вам свободу для спонтанного выражения - в любое время и в любом месте. Сделано во Франции и собрано вручную. Представлен в подарочной коробке премиум-класса темно-синего цвета Waterman, идеально подходит для празднования важных событий.
Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ручка шариков. Waterman Carene L`Essence du Bleu (CW2166425) LaqBlue CT M син. черн. подар.кор.