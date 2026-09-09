Ручка шариковая PARKER Duofold Prestige Blue Chevron GT, корпус синий, позолоченные детали, черная, 1931373
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 610 руб.
В наличии
Код товара: 239543
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
49 610 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х11х4
Вес, г.
500
Описание товара Ручка шариковая PARKER Duofold Prestige Blue Chevron GT, корпус синий, позолоченные детали, черная, 1931373
В комплекте: стержень, гарантийный талон с инструкцией, подарочная коробка.
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В комплекте: стержень, гарантийный талон с инструкцией, подарочная коробка.
Ручка шариковая PARKER Duofold Prestige Blue Chevron GT, корпус синий, позолоченные детали, черная, 1931373 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 49610 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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