Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор.
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор подарочный
Материал
лак, нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
шариковая, нажимной механизм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
В наличии
Код товара: 615597
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
3 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор подарочный
Дополнительно
набор упакован в подарочную фирменную коробку Parker
Корпус
серебристый, сиеий, красный
Размер пера
М (средняя)
Толщина линии, мм
1
Цвет
черный/синий
Материал
лак, нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
шариковая, нажимной механизм
Особенности
производство - Франция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х2
Вес, г.
200
Описание товара Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор.
Гелевая ручка - Parker Jotter Essential, Kensington Red CT Шариковая ручка - Parker Jotter Essential, Waterloo Blue CT Карандаш механический - Parker Jotter Essential, St. Steel СT, грифель: 0,5 мм 2 ручки и карандаш из нержавеющей стали: гелевая ручка покрыта лаком красного цвета, шарикововая ручка синяя и механический карандаш серебряного цвета. Набор упакован в картонную подарочную коробку с европодвесом.
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Бренд
Тип товара
Набор подарочный
Дополнительно
набор упакован в подарочную фирменную коробку Parker
Корпус
серебристый, сиеий, красный
Размер пера
М (средняя)
Толщина линии, мм
1
Цвет
черный/синий
Материал
лак, нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
шариковая, нажимной механизм
Особенности
производство - Франция
Страна производитель
Китай
Гелевая ручка - Parker Jotter Essential, Kensington Red CT Шариковая ручка - Parker Jotter Essential, Waterloo Blue CT Карандаш механический - Parker Jotter Essential, St. Steel СT, грифель: 0,5 мм 2 ручки и карандаш из нержавеющей стали: гелевая ручка покрыта лаком красного цвета, шарикововая ручка синяя и механический карандаш серебряного цвета. Набор упакован в картонную подарочную коробку с европодвесом.
Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3100 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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