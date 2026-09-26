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Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор.

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Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. - фото 1
Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. - фото 2
Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. - фото 3
Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. - фото 4
Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. - фото 5
Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. - фото 6
Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. - фото 7
Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор подарочный
Материал
лак, нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
шариковая, нажимной механизм
  • Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. - фото 1
  • Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. - фото 2
  • Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. - фото 3
  • Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. - фото 4
  • Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. - фото 5
  • Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. - фото 6
  • Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. - фото 7
  • Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615597
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор.
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Набор подарочный
Дополнительно
набор упакован в подарочную фирменную коробку Parker
Корпус
серебристый, сиеий, красный
Размер пера
М (средняя)
Толщина линии, мм
1
Цвет
черный/синий
Материал
лак, нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
шариковая, нажимной механизм
Особенности
производство - Франция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х2
Вес, г.
200

Описание товара Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор.

Гелевая ручка - Parker Jotter Essential, Kensington Red CT Шариковая ручка - Parker Jotter Essential, Waterloo Blue CT Карандаш механический - Parker Jotter Essential, St. Steel СT, грифель: 0,5 мм 2 ручки и карандаш из нержавеющей стали: гелевая ручка покрыта лаком красного цвета, шарикововая ручка синяя и механический карандаш серебряного цвета. Набор упакован в картонную подарочную коробку с европодвесом.

Отзывы о товаре Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Набор подарочный
Дополнительно
набор упакован в подарочную фирменную коробку Parker
Корпус
серебристый, сиеий, красный
Размер пера
М (средняя)
Толщина линии, мм
1
Цвет
черный/синий
Материал
лак, нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
шариковая, нажимной механизм
Особенности
производство - Франция
Страна производитель
Китай
Описание
Гелевая ручка - Parker Jotter Essential, Kensington Red CT Шариковая ручка - Parker Jotter Essential, Waterloo Blue CT Карандаш механический - Parker Jotter Essential, St. Steel СT, грифель: 0,5 мм 2 ручки и карандаш из нержавеющей стали: гелевая ручка покрыта лаком красного цвета, шарикововая ручка синяя и механический карандаш серебряного цвета. Набор упакован в картонную подарочную коробку с европодвесом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелевая+карандаш, подар.кор. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3100 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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