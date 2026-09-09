Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 480 руб.
В наличии
Код товара: 239548
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
35 480 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
300
Описание товара Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386
В комплекте: стержень, гарантийный талон с инструкцией, подарочная коробка.
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В комплекте: стержень, гарантийный талон с инструкцией, подарочная коробка.
Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 35480 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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