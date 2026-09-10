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Ручка-роллер Waterman Expert S0951680 Black GT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручка-роллер Waterman Expert S0951680 Black GT

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Ручка-роллер Waterman Expert S0951680 Black GT - фото 1
Ручка-роллер Waterman Expert S0951680 Black GT - фото 2
Ручка-роллер Waterman Expert S0951680 Black GT - фото 3
Ручка-роллер Waterman Expert S0951680 Black GT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки-роллеры подарочные
Вид ручки
роллер
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
нажимной
  • Ручка-роллер Waterman Expert S0951680 Black GT - фото 1
  • Ручка-роллер Waterman Expert S0951680 Black GT - фото 2
  • Ручка-роллер Waterman Expert S0951680 Black GT - фото 3
  • Ручка-роллер Waterman Expert S0951680 Black GT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 340 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450295
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ручка-роллер Waterman Expert S0951680 Black GT
13 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки-роллеры подарочные
Корпус
черный, золото
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.8
Вид ручки
роллер
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
с колпачком
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
200

Описание товара Ручка-роллер Waterman Expert S0951680 Black GT

Expert добавит стильной элегентности Парижа в ваш рабочий день. Своим благородным сигарообразным силуэтом и богатством изысканных материалов, он отражает поистине творческий дух вашей важной персоны. Позвольте вашему имиджу и профессиональным талантам сиять с классической изысканностью Waterman. Клиенты и коллеги будут узнавать вас по вашему утонченному вкусу.

Отзывы о товаре Ручка-роллер Waterman Expert S0951680 Black GT




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки-роллеры подарочные
Корпус
черный, золото
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.8
Вид ручки
роллер
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
с колпачком
Страна производитель
Китай
Описание
Expert добавит стильной элегентности Парижа в ваш рабочий день. Своим благородным сигарообразным силуэтом и богатством изысканных материалов, он отражает поистине творческий дух вашей важной персоны. Позвольте вашему имиджу и профессиональным талантам сиять с классической изысканностью Waterman. Клиенты и коллеги будут узнавать вас по вашему утонченному вкусу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка-роллер Waterman Expert S0951680 Black GT - по цене 13340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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