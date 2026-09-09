Ручка шариковая Parker Duofold K74 (1931390) Black CT M черные чернила подар.кор.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 207702
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
300
Описание товара Ручка шариковая Parker Duofold K74 (1931390) Black CT M черные чернила подар.кор.
Вдохновляйтесь совершенством Parker Duofold. Рожденная в век джаза и Арт Деко, Duofold воплотила в себе изобилие и художественную выразительность того времени. Это ручка исключительного характера и отличительного облика, излучающая совершенство и роскошь
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Вдохновляйтесь совершенством Parker Duofold. Рожденная в век джаза и Арт Деко, Duofold воплотила в себе изобилие и художественную выразительность того времени. Это ручка исключительного характера и отличительного облика, излучающая совершенство и роскошь
Ручка шариковая Parker Duofold K74 (1931390) Black CT M черные чернила подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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