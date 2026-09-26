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Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M
Шариковая ручка Waterman (Ватерман) Expert L`Essence du Bleu CT — определение безупречности. Только взгляните на этот обтекаемый корпус с фирменной гравировкой и притягательный в своей сдержанности дизайн! Модель буквально транслирует благородный дух делового человека, который понимает ценность уникального стиля. Здесь есть прямая отсылка к слову Expert в названии серии. Отделка — отдельный повод для восхищения: Высококачественный лак синий цвета, широкое кольцо на колпачке имеет надпись Waterman Paris, отдельные элементы дизайна - палладиевое покрытие. Цвет «Лаковый синий/зеркальный хром» идеально ее оттеняет и создает целостный визуальный образ. Это полностью отражает узнаваемый подход Waterman, когда изящество объединяется с инновациями, чтобы создать шедевр, который приятно держать и на который хочется смотреть.
Шариковая ручка Waterman (Ватерман) Expert L`Essence du Bleu CT — определение безупречности. Только взгляните на этот обтекаемый корпус с фирменной гравировкой и притягательный в своей сдержанности дизайн! Модель буквально транслирует благородный дух делового человека, который понимает ценность уникального стиля. Здесь есть прямая отсылка к слову Expert в названии серии. Отделка — отдельный повод для восхищения: Высококачественный лак синий цвета, широкое кольцо на колпачке имеет надпись Waterman Paris, отдельные элементы дизайна - палладиевое покрытие. Цвет «Лаковый синий/зеркальный хром» идеально ее оттеняет и создает целостный визуальный образ. Это полностью отражает узнаваемый подход Waterman, когда изящество объединяется с инновациями, чтобы создать шедевр, который приятно держать и на который хочется смотреть.
Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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