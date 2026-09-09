Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 410 руб.
В наличии
Код товара: 239293
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 410 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х8х5
Вес, г.
300
Описание товара Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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