Top.Mail.Ru
Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516 - фото 1
Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
  • Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516 - фото 1
  • Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 410 руб. 
Начислим 215 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 239293
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516
13 410 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Размеры в упаковке, см
18х8х5
Вес, г.
300

Описание товара Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516

Отзывы о товаре Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Описание

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516 - по цене 13410 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...