Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920570 Mars Black CT
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Характеристики
Тип товара
Подарочные ручки
Вид ручки
шариковая
Механизм подачи стержня
поворотный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб.
В наличии
Код товара: 450332
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подарочные ручки
Толщина линии, мм
1
Вид ручки
шариковая
Механизм подачи стержня
поворотный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
300
Описание товара Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920570 Mars Black CT
Hemisphere наполняет каждый миг освежающей элегантностью. В духе инноваций Waterman она делает акцент на обтекаемой простоте. Удивительно спокойный дизайн в сочетании с благородными материалами создаёт атмосферу творческого вдохновения во время письма. Какой ещё аксессуар мог бы идеально дополнить такое живое воображение, как ваше?
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Бренд
Тип товара
Подарочные ручки
Толщина линии, мм
1
Вид ручки
шариковая
Механизм подачи стержня
поворотный
Страна производитель
Китай
Hemisphere наполняет каждый миг освежающей элегантностью. В духе инноваций Waterman она делает акцент на обтекаемой простоте. Удивительно спокойный дизайн в сочетании с благородными материалами создаёт атмосферу творческого вдохновения во время письма. Какой ещё аксессуар мог бы идеально дополнить такое живое воображение, как ваше?
Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920570 Mars Black CT - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8100 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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