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Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920670 Mars Black GT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920670 Mars Black GT

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Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920670 Mars Black GT - фото 1
Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920670 Mars Black GT - фото 2
Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920670 Mars Black GT - фото 3
Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920670 Mars Black GT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подарочные ручки
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
поворотный
  • Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920670 Mars Black GT - фото 1
  • Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920670 Mars Black GT - фото 2
  • Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920670 Mars Black GT - фото 3
  • Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920670 Mars Black GT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 750 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450334
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920670 Mars Black GT
8 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Подарочные ручки
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
поворотный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х4
Вес, г.
200

Описание товара Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920670 Mars Black GT

Hemisphere наполняет каждый миг освежающей элегантностью. В духе инноваций Waterman она делает акцент на обтекаемой простоте. Удивительно спокойный дизайн в сочетании с благородными материалами создаёт атмосферу творческого вдохновения во время письма. Какой ещё аксессуар мог бы идеально дополнить такое живое воображение, как ваше?

Отзывы о товаре Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920670 Mars Black GT




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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Подарочные ручки
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
поворотный
Страна производитель
Китай
Описание
Hemisphere наполняет каждый миг освежающей элегантностью. В духе инноваций Waterman она делает акцент на обтекаемой простоте. Удивительно спокойный дизайн в сочетании с благородными материалами создаёт атмосферу творческого вдохновения во время письма. Какой ещё аксессуар мог бы идеально дополнить такое живое воображение, как ваше?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920670 Mars Black GT - стоимость товара 8750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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