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Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920410 Stainless Steel CT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920410 Stainless Steel CT

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Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920410 Stainless Steel CT - фото 1
Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920410 Stainless Steel CT - фото 2
Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920410 Stainless Steel CT - фото 3
Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920410 Stainless Steel CT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
  • Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920410 Stainless Steel CT - фото 1
  • Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920410 Stainless Steel CT - фото 2
  • Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920410 Stainless Steel CT - фото 3
  • Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920410 Stainless Steel CT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 030 руб. 
Начислим 145 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450340
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920410 Stainless Steel CT
9 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Ручка перьевая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920410 Stainless Steel CT

Стильный сатиновый эффект и стальной шик. Металлические детали, основой которых стал палладий, лишь слегка отличаются от всего корпуса зеркальным отблеском. Нижняя, пишущая часть выполнена в матовом черном тоне. Основа пера – сталь, украшением является завитковая гравировка в виде фирменного знака, которая выполняется при помощи новейших лазерных технологий. Тонкая линия письма добавит почерку элегантности, а строгий дизайн станет великолепным дополнением к любому стилю.

Отзывы о товаре Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920410 Stainless Steel CT




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Ручка перьевая
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный сатиновый эффект и стальной шик. Металлические детали, основой которых стал палладий, лишь слегка отличаются от всего корпуса зеркальным отблеском. Нижняя, пишущая часть выполнена в матовом черном тоне. Основа пера – сталь, украшением является завитковая гравировка в виде фирменного знака, которая выполняется при помощи новейших лазерных технологий. Тонкая линия письма добавит почерку элегантности, а строгий дизайн станет великолепным дополнением к любому стилю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920410 Stainless Steel CT - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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