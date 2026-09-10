Ручка шариковая Waterman Expert S0952000 Stainless Steel GT
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Характеристики
Описание товара Ручка шариковая Waterman Expert S0952000 Stainless Steel GT
Шариковая ручка Waterman (Ватерман) Expert 3 Stainless Steel GT — определение безупречности. Только взгляните на этот обтекаемый корпус с фирменной гравировкой и притягательный в своей сдержанности дизайн! Модель буквально транслирует благородный дух делового человека, который понимает ценность уникального стиля. Здесь есть прямая отсылка к слову Expert в названии серии. Отделка — отдельный повод для восхищения: Нержавеющая сталь с сатиновым эффектом, широкое кольцо на колпачке украшено черной лаковой полоской и имеет надпись Waterman Paris, отдельные элементы дизайна - позолота. Цвет «Нержавеющая сталь/золото» идеально ее оттеняет и создает целостный визуальный образ. Это полностью отражает узнаваемый подход Waterman, когда изящество объединяется с инновациями, чтобы создать шедевр, который приятно держать и на который хочется смотреть.
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