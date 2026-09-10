Ручка шариковая Waterman Expert S0951700 Black GT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
поворотный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 900 руб.
В наличии
Код товара: 450296
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 900 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Корпус
черный, золото
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
200
Описание товара Ручка шариковая Waterman Expert S0951700 Black GT
Expert добавит стильной элегентности Парижа в ваш рабочий день. Своим благородным сигарообразным силуэтом и богатством изысканных материалов, он отражает поистине творческий дух вашей важной персоны. Позвольте вашему имиджу и профессиональным талантам сиять с классической изысканностью Waterman. Клиенты и коллеги будут узнавать вас по вашему утонченному вкусу.
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Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Корпус
черный, золото
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Expert добавит стильной элегентности Парижа в ваш рабочий день. Своим благородным сигарообразным силуэтом и богатством изысканных материалов, он отражает поистине творческий дух вашей важной персоны. Позвольте вашему имиджу и профессиональным талантам сиять с классической изысканностью Waterman. Клиенты и коллеги будут узнавать вас по вашему утонченному вкусу.
Ручка шариковая Waterman Expert S0951700 Black GT - купить по цене 11900 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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