Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб.
В наличии
Код товара: 579646
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Корпус
коричневый, серый
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
металл
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х3
Вес, г.
100
Описание товара Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор.
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
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Бренд
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Корпус
коричневый, серый
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
металл
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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