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Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор.

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Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. - фото 1
Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. - фото 2
Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. - фото 3
Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. - фото 4
Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. - фото 5
Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. - фото 6
Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. - фото 7
Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
металл
  • Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. - фото 1
  • Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. - фото 2
  • Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. - фото 3
  • Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. - фото 4
  • Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. - фото 5
  • Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. - фото 6
  • Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. - фото 7
  • Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 579646
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор.
3 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Корпус
коричневый, серый
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
металл
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор.

В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.

Отзывы о товаре Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Корпус
коричневый, серый
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
металл
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD M син. черн. подар.кор. - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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