Описание товара Оперативная память Apacer DIMM DDR4 2666-19 16GB (EL.16G2V.GNH)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти оптимально подойдёт для недорогого апгрейда или сборки офисного, домашнего или мультимедийного компьютера. Объёма в 16 ГБ достаточно для уверенной работы с офисными пакетами, веб-браузером с множеством вкладок, потоковым видео и нетребовательными играми прошлых лет. Данная модель не позиционируется как игровая или для разгона, поэтому она станет практичным и надёжным решением для пользователей, ценящих стабильность и соотношение цены и объёма памяти.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является современным, но уже хорошо освоенным поколением. Это означает совместимость с подавляющим большинством настольных платформ Intel и AMD последних лет. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что планка предназначена для установки в обычные настольные компьютеры и не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где требуются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 16 ГБ, что является отличным базовым уровнем для большинства повседневных задач. Рабочая частота составляет 2666 МГц, что является стандартной для многих базовых комплектов и процессоров. Такой скорости достаточно для обеспечения плавной многозадачности и отзывчивости системы, однако в ресурсоёмких играх или профессиональных приложениях, чувствительных к пропускной способности памяти, прирост от более высокочастотных решений будет заметен.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL19, что указывает на достаточно стандартную латентность для данной частоты. В связке с частотой 2666 МГц это обеспечивает предсказуемую и стабильную работу. Модуль, скорее всего, работает на штатном напряжении для DDR4 (обычно 1.2 В) и не имеет продвинутых предустановленных профилей разгона вроде XMP. Это делает его установку максимально простой - система, как правило, автоматически определит корректные параметры, но и потенциал для ручного повышения частоты невелик.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами для настольных ПК, имеющими слоты DIMM под DDR4. Он отлично подойдёт для систем на базе процессоров Intel Core i3/i5/i7/i9 соответствующих поколений и AMD Ryzen. Важно помнить, что максимально поддерживаемая частота памяти зависит от конкретной материнской платы и процессора; многие бюджетные платформы по умолчанию поддерживают именно частоты около 2666 МГц, что делает этот модуль идеальным кандидатом для них.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель не оснащена массивными радиаторами, что является нормой для памяти с невысокой частотой и стандартным напряжением. Это упрощает установку и исключает потенциальные конфликты с крупными процессорными кулерами. Внешний вид модуля лаконичен и функционален, подсветка отсутствует, что делает его нейтральным выбором для сборок, где внешний вид не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как это указано в её руководстве. При планировании будущего расширения рекомендуется докупать максимально похожий модуль по характеристикам, хотя полная идентичность не всегда гарантируется.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает тип памяти DDR4, а не более старый DDR3 или новый DDR5, поскольку модули разных поколений физически несовместимы. Учитывайте, что это решение - оптимальный баланс объёма и базовой скорости для повседневных задач. Геймерам, работающим с современными ААА-проектами, или специалистам по монтажу видео стоит рассмотреть комплекты с более высокой частотой и двухканальной конфигурацией. Если же ваша цель - недорого увеличить объём оперативной памяти в существующей системе для большей комфортной многозадачности, этот модуль станет отличным выбором.