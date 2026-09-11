Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37"-70" макс.40кг настольный фиксированный
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Характеристики
Описание товара Кронштейн-подставка для телевизора Ultramounts UM 505 черный 37"-70" макс.40кг настольный фиксированный
Если требуется прочно закрепить телеприемник, то подойдет кронштейн-подставка для телевизора ULTRAMOUNTS UM 505, который представлен на этой странице. Это прочное, металлическое изделие наделено противоскользящими заглушками, сделанными из резины, которые защитят поверхность мебели от царапин. Т-образная конструкция отвечает за устойчивость, она предотвратит опрокидывание. Подключенные провода можно легко спрятать в кабель-каналы. Представленный здесь кронштейн-подставка для телевизора ULTRAMOUNTS UM 505 подходит для креплений VESA различных типоразмеров. Он рассчитан на телеприемники, диагональ которых находится в пределах 37-70 дюймов, а вес составляет до 40 кг. Конструкция выполнена из прочных материалов и надежно фиксирует телевизионное оборудование.
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