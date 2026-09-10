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Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый

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Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 1
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 2
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 3
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 4
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 5
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 6
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 7
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 8
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 9
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 10
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 11
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 12
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставка для телевизора
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 1
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 2
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 3
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 4
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 5
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 6
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 7
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 8
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 9
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 10
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 11
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 12
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408516
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Подставка для телевизора
Максимальная нагрузка, кг
105.9
Размер VESA
300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400, 700x400, 700x500, 800x200, 800x400, 800x500
Регулировка
по высоте
Установка
напольная
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.73х0.18
Вес, кг.
22

Описание товара Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый

Мобильная напольная стойка ONKRON TS1881 подходит для телевизоров любых производителей, среди которых SAMSUNG, LG, Xiaomi. Предусмотренная диагональ ТВ – от 50 до 86 дюймов (142,24 – 218,4 см), максимальный вес – 90, 9 кг. Вертикальные трубы спроектированы с усилением по центру, чтобы легко выдерживать ТВ большого веса и без особых усилий корректировать его положение по вертикали. Особенностью продукта является премиальное качество конструкции и, как следствие, надежность и удобство эксплуатации в сравнении с аналогичными продуктами других производителей. К данной стойке можно приобрести Адаптер наклона ONKRON ATL-1881. Он даст возможность отрегулировать наклон телевизора от 0° до 10°. Поддерживает все типы телевизоров с диагональю 50 – 86 дюймов, с VESA- стандартом крепления 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400, 700x400, 700x500, 800x200, 800x400, 800x500 мм. Прочная конструкция изготовлена из стали класса SPCC и может надежно удерживать телевизоры весом до 90,9 кг. Данная модель успешно прошла проверку тройной весовой нагрузкой. Телескопические колонны стойки позволяют отрегулировать высоту вашего телевизора, без каких либо инструментов. Диапазон регулировки данной модели от 1350мм до 1650мм с шагом в 50мм. Стойка поставляется сразу с двумя полками под ваши аксессуары. Каждая полка выдерживает вес до 5 кг. Вы можете с легкостью установить на полки свои стриминговые устройства, цифровые приставки или игровые консоли. Дополнительная полка над экраном отлично подойдет для веб-камеры. Спрячьте все провода и кабели вашего телевизора и аксессуаров в телескопических колоннах стойки! Высококачественные колеса с резиновым покрытием обеспечивают плавное и легкое передвижение стойки на любой поверхности, при этом не оставляя никаких следов. Колеса можно заблокировать, чтобы предотвратить нежелательное движение стойки и обеспечить максимальную безопасность вашего телевизора. Легко собирается и разбирается. В комплекте поставки вы найдете подробную инструкцию по сборке.

Отзывы о товаре Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.105.9кг) белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Подставка для телевизора
Максимальная нагрузка, кг
105.9
Размер VESA
300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400, 700x400, 700x500, 800x200, 800x400, 800x500
Регулировка
по высоте
Установка
напольная
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильная напольная стойка ONKRON TS1881 подходит для телевизоров любых производителей, среди которых SAMSUNG, LG, Xiaomi. Предусмотренная диагональ ТВ – от 50 до 86 дюймов (142,24 – 218,4 см), максимальный вес – 90, 9 кг. Вертикальные трубы спроектированы с усилением по центру, чтобы легко выдерживать ТВ большого веса и без особых усилий корректировать его положение по вертикали. Особенностью продукта является премиальное качество конструкции и, как следствие, надежность и удобство эксплуатации в сравнении с аналогичными продуктами других производителей. К данной стойке можно приобрести Адаптер наклона ONKRON ATL-1881. Он даст возможность отрегулировать наклон телевизора от 0° до 10°. Поддерживает все типы телевизоров с диагональю 50 – 86 дюймов, с VESA- стандартом крепления 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400, 700x400, 700x500, 800x200, 800x400, 800x500 мм. Прочная конструкция изготовлена из стали класса SPCC и может надежно удерживать телевизоры весом до 90,9 кг. Данная модель успешно прошла проверку тройной весовой нагрузкой. Телескопические колонны стойки позволяют отрегулировать высоту вашего телевизора, без каких либо инструментов. Диапазон регулировки данной модели от 1350мм до 1650мм с шагом в 50мм. Стойка поставляется сразу с двумя полками под ваши аксессуары. Каждая полка выдерживает вес до 5 кг. Вы можете с легкостью установить на полки свои стриминговые устройства, цифровые приставки или игровые консоли. Дополнительная полка над экраном отлично подойдет для веб-камеры. Спрячьте все провода и кабели вашего телевизора и аксессуаров в телескопических колоннах стойки! Высококачественные колеса с резиновым покрытием обеспечивают плавное и легкое передвижение стойки на любой поверхности, при этом не оставляя никаких следов. Колеса можно заблокировать, чтобы предотвратить нежелательное движение стойки и обеспечить максимальную безопасность вашего телевизора. Легко собирается и разбирается. В комплекте поставки вы найдете подробную инструкцию по сборке.
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Доставка
Отзывы


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