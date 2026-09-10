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Характеристики
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 425812
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Описание товара Мобильная стойка Onkron TS1551 BLACK
Стойка с кронштейном ONKRON TS1551 разработана специально для оборудования конференц-залов, учебных аудиторий и переговорных. Она мобильна: опора установлена на 4 вращающихся на 360° колеса с фиксаторами – телевизор легко передвигается в нужное место и будет защищен от случайного смещения. Под экраном расположена полка для видеотехники, способная выдержать до 4.5 кг. На нее легко поместится DVD-плеер, ноутбук или ТВ-приставка. Над телевизором есть небольшая подставка для видео- или веб-камеры. Опора ONKRON TS1551 полая, в нее получится поместить все кабели, чтобы не портить внешний вид конструкции. Высота подвесов регулируется в пределах от 120 до 150 см (6 положений с шагом в 5 см), максимальная допустимая нагрузка на конструкцию – 45 кг.
Стойка с кронштейном ONKRON TS1551 разработана специально для оборудования конференц-залов, учебных аудиторий и переговорных. Она мобильна: опора установлена на 4 вращающихся на 360° колеса с фиксаторами – телевизор легко передвигается в нужное место и будет защищен от случайного смещения. Под экраном расположена полка для видеотехники, способная выдержать до 4.5 кг. На нее легко поместится DVD-плеер, ноутбук или ТВ-приставка. Над телевизором есть небольшая подставка для видео- или веб-камеры. Опора ONKRON TS1551 полая, в нее получится поместить все кабели, чтобы не портить внешний вид конструкции. Высота подвесов регулируется в пределах от 120 до 150 см (6 положений с шагом в 5 см), максимальная допустимая нагрузка на конструкцию – 45 кг.
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