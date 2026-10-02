Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%13 010 руб. 14 900 руб.
В наличии
Код товара: 408507
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 010 руб. -13%
14 900 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставка
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Размер VESA
100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400
Регулировка
высота
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х67х15
Вес, кг.
16
Описание товара Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный
Стойка с кронштейном ONKRON TS1552 легко поместится в небольшой офис, спальню или зал. Лаконичный дизайн и 2 пластиковые полки будут гармонично смотреться на фоне любого интерьера. Стойка позволит разместить ТВ в удобном месте без установки громоздкой тумбы и просверливания отверстий в стене. Конструкция ONKRON TS1552 дополнена колесами с блокировкой и удобным кабель-каналом. Кронштейн выдерживает ТВ весом до 45.5 кг с диагональю 40-70”, поддерживая большой спектр размеров VESA. Небольшие полочки выдерживают до 4.5 кг, позволяя разместить на них приставки и прочую аппаратуру.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Подставка
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Размер VESA
100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400
Регулировка
высота
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Стойка с кронштейном ONKRON TS1552 легко поместится в небольшой офис, спальню или зал. Лаконичный дизайн и 2 пластиковые полки будут гармонично смотреться на фоне любого интерьера. Стойка позволит разместить ТВ в удобном месте без установки громоздкой тумбы и просверливания отверстий в стене. Конструкция ONKRON TS1552 дополнена колесами с блокировкой и удобным кабель-каналом. Кронштейн выдерживает ТВ весом до 45.5 кг с диагональю 40-70”, поддерживая большой спектр размеров VESA. Небольшие полочки выдерживают до 4.5 кг, позволяя разместить на них приставки и прочую аппаратуру.
Подставка для телевизора Onkron TS1552 черный - по цене 13010 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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