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Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32"-65" макс.45кг напольный фиксированный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32"-65" макс.45кг напольный фиксированный

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Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 1
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 2
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 3
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 4
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 5
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 6
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 7
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 8
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 9
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 10
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 11
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 12
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 13
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 14
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 15
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставка для телевизора
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 1
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 2
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 3
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 4
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 5
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 6
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 7
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 8
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 9
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 10
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 11
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 12
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 13
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 14
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 15
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32&quot;-65&quot; макс.45кг напольный фиксированный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 100 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 325387
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32"-65" макс.45кг напольный фиксированный
13 100 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Подставка для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.52х0.61х0.16
Вес, кг.
22.6

Описание товара Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32"-65" макс.45кг напольный фиксированный

PT-STAND-10 - это мобильная стойка для всех типов современных телевизоров LED/LCD/PLASMA. Она идеально подойдет как для офиса, чтобы проводить презентации, так и для дома. Стойка снабжена маневренными колесиками, для удобного перемещения, которые имеют фиксатор. Максимальная нагрузка 45 кг. Максимальный размер телевизора 65 дюймов.

Отзывы о товаре Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32"-65" макс.45кг напольный фиксированный




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Подставка для телевизора
Страна производитель
Китай
Описание
PT-STAND-10 - это мобильная стойка для всех типов современных телевизоров LED/LCD/PLASMA. Она идеально подойдет как для офиса, чтобы проводить презентации, так и для дома. Стойка снабжена маневренными колесиками, для удобного перемещения, которые имеют фиксатор. Максимальная нагрузка 45 кг. Максимальный размер телевизора 65 дюймов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-10 черный 32"-65" макс.45кг напольный фиксированный – стоимость товара 13100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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