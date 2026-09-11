Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый
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Характеристики
Описание товара Подставка для телевизора Onkron TS1220 белый
Стойка для телевизора ONKRON TS1220 предназначена для большинства современных ЖК, плазменных и LED-телевизоров и панелей телевизоров и сенсорных панелей. Она подходит для телевизоров любых производителей, среди которых SAMSUNG, LG, Xiaomi. Предусмотренная диагональ ТВ – от 32 до 65 дюймов, максимальный вес – 35 кг. Изделие изготовлено из сверхпрочной стали в сочетании с гладким мелкозернистым буком. Это не только придает внешнему виду стойки дополнительную привлекательность, но и гарантирует безопасность Вашей панели. Стойка идеально подойдет как для дома, так и для квартиры современного дизайна. Она дополнит интерьеры, выполненные в таких стилях, как скандинавский, лофт, баухаус, эко-минимализм, арт-деко и др. Стойка TS1220 имеет стильный и художественный вид, она словно превращает плоские экраны в мольберты. Поэтому она прекрасным образом впишется в домашние кинотеатры, студии, современные офисы и для арт-пространства. Дополнительный плавный поворот на 360° обеспечит удобство просмотра из любой точки. Сочетание этой стойки и Вашего утонченного smart-ТВ добавит флер элегантности и художественности Вашему жилому помещению. Компактность и мобильность позволят вынести стойку в патио, чтобы наблюдать закат на террасе, или придвинуть к камину холодным зимним вечером. TS1220 - создавайте впечатления вместе с ONKRON!
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