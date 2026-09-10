Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставка для телевизора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359503
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставка для телевизора
Максимальная нагрузка, кг
40
Размер VESA
max 600х400
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х10
Вес, кг.
7.1
Описание товара Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный
Телескопическая стойка-тренога для LED/LCD/PLASMA телевизоров. Диагональ экрана (дюймы): 32-70. Диагональ экрана (см): 81-165. Высота: 1440-1900. Нагрузка (кг): 40. Цвет: BLACK. Max стандарт VESA (крепежные отверстия): 600X400
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Бренд
Тип товара
Подставка для телевизора
Максимальная нагрузка, кг
40
Размер VESA
max 600х400
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Телескопическая стойка-тренога для LED/LCD/PLASMA телевизоров. Диагональ экрана (дюймы): 32-70. Диагональ экрана (см): 81-165. Высота: 1440-1900. Нагрузка (кг): 40. Цвет: BLACK. Max стандарт VESA (крепежные отверстия): 600X400
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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