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Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный

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Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 1
Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 2
Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 3
Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 4
Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 5
Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 6
Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 7
Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 8
Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 9
Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 10
Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 11
Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 12
Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 13
Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 14
Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставка для телевизора
  • Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 1
  • Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 2
  • Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 3
  • Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 4
  • Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 5
  • Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 6
  • Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 7
  • Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 8
  • Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 9
  • Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 10
  • Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 11
  • Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 12
  • Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 13
  • Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 14
  • Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359503
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Подставка для телевизора
Максимальная нагрузка, кг
40
Размер VESA
max 600х400
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х10
Вес, кг.
7.1

Описание товара Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный

Телескопическая стойка-тренога для LED/LCD/PLASMA телевизоров. Диагональ экрана (дюймы): 32-70. Диагональ экрана (см): 81-165. Высота: 1440-1900. Нагрузка (кг): 40. Цвет: BLACK. Max стандарт VESA (крепежные отверстия): 600X400

Отзывы о товаре Подставка для телевизора Arm Media TR-STAND-2 (макс. 40кг) черный




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Подставка для телевизора
Максимальная нагрузка, кг
40
Размер VESA
max 600х400
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Телескопическая стойка-тренога для LED/LCD/PLASMA телевизоров. Диагональ экрана (дюймы): 32-70. Диагональ экрана (см): 81-165. Высота: 1440-1900. Нагрузка (кг): 40. Цвет: BLACK. Max стандарт VESA (крепежные отверстия): 600X400
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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