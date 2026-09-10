Подставка для телевизора Onkron FSPRO2L-22 (макс.200кг) черный
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Характеристики
Описание товара Подставка для телевизора Onkron FSPRO2L-22 (макс.200кг) черный
Напольный мобильный стенд для видеостен ONKRON FSPRO2L-22 предназначен для размещения четырех digital-панелей диагональю от 40 до 50 дюймов. Максимальный выдерживаемый вес каждого из четырех экранов составляет 50 кг. Конструкция имеет премиальный внешний вид. Это достигается благодаря использованию в конструкции алюминия. Кроме того, при близком расположении экранов можно добиться идеально большого и качественного изображения, что особенно актуально для сферы цифровой рекламы. Возможности применения стойки чрезвычайно широки: для проведения презентаций, семинаров, конференций, а также для выставок, для оснащения переговорных, для проведения обучения. Стойка подходит для установки в ресторанах и отелях, торговых центрах, крупных офисах, дизайн-студиях и архитектурных бюро, в муниципальных государственных учреждениях, в школах и университетах. Производитель предусмотрел совершенно различные варианты крепления VESA: 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400х400, 600х400 мм. Широкий диапазон размеров делает максимально удобным подбор размещаемой панели. Благодаря использованию алюминия в конструкции, стойка не только имеет премильный внешний вид, но и выдерживает значительные нагрузки - до 200 кг (до 50 кг. на каждую панель). Одним из преимуществ мобильного стенда является простота настройки digital-панелей. Рычаги микрорегулировки позволяют установить желаемую глубину каждого угла экрана. Четыре манёвренных колеса диаметром 70 мм позволяют перевезти стойку в любое место в помещении, а встроенные тормоза в каждом из них смогут надёжно её зафиксировать и избежать случайного перемещения. Легкая и удобная сборка и установка не требует особых навыков. Собрать мобильную стойку и установить мониторы не составит особого труда. При необходимости стойку с кронштейном можно разобрать и собрать заново, что удобно для проведения выездных мероприятий.
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