Подставка для телевизора Ultramounts UM 262 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515552
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
50
Размер VESA
200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.25х0.1
Вес, кг.
15
Описание товара Подставка для телевизора Ultramounts UM 262 черный
Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.
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Бренд
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
50
Размер VESA
200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
Установка
напольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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